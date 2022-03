Enséñale a tu hija los límites que debe tener un adulto y a detectar los peligros

En una sociedad en la que todavía se viven muchas injusticias para las mujeres, las madres necesitan estar atentas a cada situación que viven sus hijas y es importante enseñarles los límites que los adultos deben tener con los pequeños y así detectar ciertos peligros.

Lamentablemente, los casos de abuso cada vez son más comunes y no hay edad para convertirse en una víctima de aquellos que se quieren aprovechar.

Sin embargo, una buena comunicación con los adultos y la presencia constante de los padres en todos los ámbitos en los que se desenvuelvan, tanto las niñas como los niños, puede evitar que otros les hagan daño.

Es importante además, enseñarle a los pequeños de la casa que existen peligros y, por eso es indispensable hablar de estos temas con un lenguaje adaptado a sus edades.

Aunque esto puede parecer muy complicado, existen muchos métodos que te facilitarán educar en esta área y así tus hijos se convertirán en persona conscientes con confianza.

Así puedes enseñar los límites que debe tener un adulto

La comunicación es esencial

Lo primero que debes fortalecer es la comunicación con tus hijos. Este es un trabajo constante, ya que no solo puedes detectar algo que no es correcto en el entorno del pequeño, sino que le brindarás la confianza para que cuente cualquier experiencia sin sentirse invalidado.

Recuérdale que ninguna amenaza de nadie es real y que puede contar cualquier experiencia que viva.

Decir que no es válido

Es común que a los niños se les reprima las emociones y opiniones, explícales que decir “no” es válido en

Los abusos sexuales a menores son perpetrados en la mayoría de los casos por personas de su entorno, según la OMS.

muchas circunstancias, poco a poco entenderá lo correcto y lo incorrecto en diferentes circunstancias.

No saber decir que no, puede dificultar la capacidad de poner límites no solo en la niñez, sino también al convertirse en adultos.

El adulto no toca a un niño

Aunque se trate de un tema incómodo, es indispensable explicarles a los niños que nadie debe tocar su cuerpo. Habla de forma clara, pero entendible para la edad de un niño, de modo que sepa identificar los contextos de forma adecuada.

Es importante que, desde pequeños, sepan los nombres correctos de las zonas íntimas, de modo que no sean vulnerables a los engaños.

Sentir incomodidad no es normal

Para los niños puede ser difícil identificar un comportamiento incorrecto, de modo que puedes explicarles que si no se sienten cómodos, pueden expresarlo contigo y tú puedes hacer las preguntas adecuadas para saber qué ocurre.