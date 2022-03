Lo que NO debes decir si tu amiga te revela haber sufrido un abuso

Cuando una víctima de abuso decide abrir su corazón y revelar lo que le ocurrió, es muy probable que haya atravesado un largo y doloroso proceso, por lo que debemos tener mucho cuidado con la forma como brindamos apoyo.

En medio de la superación de un evento traumático como es el abuso sexual o la violencia, el proceso puede ser complicado y lleno de obstáculos, de modo que el apoyo de personas cercanas se hace indispensable.

Sin embargo, en una sociedad en la que todavía se busca crear una consciencia profunda sobre los problemas que generan el machismo y las injusticias que viven las mujeres, muchos comenten errores al momento de brindar ayuda.

Abuso. Las violaciones contra los menores alcanzaron niveles históricos en la entidad. (Foto: Shutterstock)

La mayoría de las mujeres que revelan haber sido víctimas de abusos o violencia son revictimizadas tanto por las autoridades, como por familiares, amigos, conocidos e, incluso, usuarios de redes sociales.

Es por eso que se hace necesario entender cuáles son esos errores que se suelen cometer cuando escuchamos el relato de una víctima de abuso.

Algunas acciones, palabras u opiniones pueden herir mucho más a la persona que está viviendo este trauma, de tal manera que aquí te dejaremos los jamás debes decirle a tus amigas, conocidas o cualquier mujer víctima.

Si te encuentras con una víctima de abuso, esto es lo que NO debes decir

¿Cómo pasó?

Revivir el momento de abuso puede ser muy perturbador para una víctima, de tal manera que es importante que le permitas hablar hasta donde desee y no le pidas detalles que ella prefiere omitir. Recuerda que las denuncias ya exigen detalles, por lo que podemos evitar que reviva el episodio en más de las veces necesarias.

No debiste estar ahí

Opinar sobre lo que debió hacer o no, no es correcto, ya que no conocemos la situación completa y nunca habrá una justificación para ser una víctima de abuso.

Estos comentarios pueden hacer que la víctima sienta culpa y es esto justo lo que se debe evitar.

¿Por qué no lo dijiste antes?

EFE Médico fue acusado de violar a menor que iba a ser valorada por otro abuso

Como hemos mencionado anteriormente, el trauma luego de un abuso es un proceso complicado y revivir el episodio puede ser perturbador. Cada mujer crea diversas interpretaciones de su abuso y es complejo enfrentarlo al momento de expresarlo a otras personas.

De este modo, juzgar la razón por la que no contó su experiencia es una completa falta de empatía.

Debiste alejarte

Muchos de los abusos ocurren en nuestros propios entornos, de tal manera que la mayoría de los abusadores son familiares, amigos o figuras de autoridad, por lo cual en gran parte de los casos, resulta complicado detectarlos como una persona peligrosa.