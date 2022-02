Alex Tienda: ¿Quién es y qué hace el youtuber mexicano en Ucrania?

Alex Tienda siempre ha dicho que no es corresponsal de guerra, sino un youtuber mexicano que le gusta la historia y la adrenalina. El creador de contenidos está en Ucrania, un país que está en la mira del mundo por los conflictos que vive y donde el mexicano está viviendo una situación de peligro.

Vladimir Putin ordena invadir el este de Ucrania para una operación militar especial

Con casi cuatro millones de seguidores en su canal de YouTube, solo lleva consigo una cámara, un par de celulares y un dron que son sus armas para narrar sus viajes a destinos pocos comunes y que comparte a través de sus historias.

El piloto de profesión ha realizado más de diez documentales que se transmiten por su canal de YouTube, que muestra conflicto armados, el lado humano de los civiles que están en medio de la guerra y otros ángulos que percibe su instinto de investigador.

Están bombardeando toda la ciudad.

Estoy escondido en un sótano, con otros corresponsales de todo el mundo.



Se escuchan explosiones — Alex Tienda (@AlexTienda) February 24, 2022

VIDEO: Youtuber mexicano, Alex Tienda, se encuentra en Ucrania y relata los primeros bombardeos

“No me podría comparar con un corresponsal de guerra a pesar de que en unas cosas si me he expuesto, con la diferencia que no estoy al momento de la guerra. Un youtuber no es un reportero, pero los contenidos que he decidido hacer son tipo documentales sobre lugares con crisis política, de guerra y que tienen algo interesante que la gente deba de conocer para entender mejor el mundo en que vivimos”, señaló durante una entrevista con Publimetro tras regresar de Afganistán.

El pasado 19 de febrero escribió: “Hace 3 días salí de mi casa y a pesar de que para este momento... Según el itinerario original ya debería de estar en Kiev, la capital de Ucrania... Desafortunadamente la situación del conflicto entre Ucrania, Rusia y la OTAN, han provocado que varias aerolíneas cancelen sus vuelos desde y hacia Ucrania... La mala noticia... Que mi vuelo para salir del país sí fue cancelado”.

¿Quién es el travel blogger Alex Tienda?

Nombre: José Alejandro Tienda Ramírez.

Edad: 35 años.

Profesión: Piloto comercial.

Pasatiempo: “Soy músico frustrado Me quedé con ganas de ser rockstar, por eso toco la batería».

Residencia: Guadalajara, Jalisco.

