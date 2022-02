Conoce a la mexicana que venderá raspados en el Súper Bowl 2022

Este domingo 13 de febrero, en el SoFi Stadium en Inglewood, California, se celebrará el evento deportivo con más audiencia en los Estados Unidos. Se trata de la edición LVI del Súper Bowl, una fiesta a la que muchos quisieran asistir.

Resulta que esa oportunidad de oro la disfrutará de la mejor manera una migrante mexicana, quien fue autorizada para instalar su negocio de raspados y congeladas (bolis), llevando una tradición de nuestro país a los hinchas de los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams, reseñó Heraldo Binario.

“En entrevista con Azteca Uno, Laura Flores relató que llegó a Estados Unidos con sus padres a la edad de seis años y, desde entonces, su familia salió adelante en aquel país con un pequeño negocio familiar: una paletería en Huntington Park, en Los Ángeles, que ofrecía una variedad de hasta 100 sabores de paletas congeladas y los tradicionales raspados”, citó el medio.

🔸 #LaLeyDelMásFuerte | Conoce la historia de los "Bolis", la emprendedora Laura Flores creó una línea de raspados y ahora sus productos llegarán al #SuperBowl. #DeIdayVuelta con @valentinaror | https://t.co/3qXeJnAwbg pic.twitter.com/epJzp9ZFHf — adn40 (@adn40) February 1, 2022

Ganó la licitación para el Súper Bowl

Laura heredó el emprendimiento familiar pero quiso probar suerte en otras actividades, de hecho, vendió la paletería y encontró un trabajo en el año 2010 como Staff. En ese tiempo llegó a ser asistente de Salma Hayek.

Luego de mucho trabajo, pensó en que podía reactivar el negocio familiar, algo que ella conocía muy bien y poder inyectarle aires frescos con las nuevas tendencias hacia lo saludable y lo natural.

El trabajo dignifica y la constancia se premia, así que merecidamente esta emprendedora mexicana acaba de ganar una licitación de la NFL. “¡Estoy en la luna! Cuando me llamaron para decirme estaba muy emocionada… Solo el simple hecho de poder decir que habrá ‘bolis’ en el Súper Bowl, solo eso… es emocionante”, expresó.

Postres mexicanos en el Super Bowl (Captura)

Una marca presente en el deporte

Esta empresaria de 52 años de edad dio que sus padres ya no viven, pero siente que están felices por el éxito de “Sno con amor”, la marca de helados que administra.

“Más que nada me los puedo imaginar riendo, mi papá con la risa que tenía y mi mamá también, yo creo que mi mamá sabía, ella supo que empecé mi negocio pero no vio el éxito pero creo que ya sabía que me iba a ir bien porque tenía confianza en mí”, indicó Flores.

Postres mexicanos en el Super Bowl (Captura)

Los asistentes de este domingo podrán adquirir sus raspados de hasta 12 sabores y seguir haciendo una nueva tradición, que es llevar este postre mexicano al evento deportivo estadounidense. Los raspados Sno han estado presentes en estadios como el de Santa Anita, los Dodgers y hasta Coachella, así que ya era hora de pisar el Súper Bowl.

El juego será transmitido en español por la cadena hermana de NBC, Telemundo, marcando la primera vez que una transmisión dedicada en español se transmitirá por televisión. En el medio tiempo estarán los raperos y exponentes de la música urbana Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

