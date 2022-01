Por esto es que cada vez más personas renuncian a tener hijos

El Papa Francisco llamó egoístas a aquellas parejas que hoy día prefieren tener perros y gatos que hijos, causando gran indignación en redes sociales.

“Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que la gente no quiere tener hijos, o sólo uno y no más. Y muchas, muchas parejas no tienen hijos porque no quieren, o tienen solo uno - pero tienen dos perros, dos gatos...Sí, los perros y los gatos toman el lugar de los niños”, dijo el pontífice durante una audiencia general en el Vaticano.

Además, sentenció que “la negación de la paternidad o la maternidad nos disminuye, nos quita nuestra humanidad”. Por si fuera poco, mencionó que si no tienen hijos, no habrá quien cuide de ellos en su vejez, algo que ante muchos, parece una decisión más egoísta que e hecho de no tenerlos.

“Egoísmo es querer tener hijos sin las posibilidades económicas y psicológicas para hacerlo”. “Egoista es traer un niñx al mundo hoy como estamos y no poder darle una vida digna”. “Tener hijos es tu decisión,no es una obligación. Egoísmo es juzgar a alguien solo porque no piensa igual a vos”. “Egoísta es traer al mundo a un hijo sin estar preparada económica y psicológicamente solo por el deseo propio de ser madre”, expresaron algunos usuarios en Twitter.

No se trata sólo de un movimiento de moda

Decidir si tener hijos o no nunca ha sido más complejo que ahora. En los últimos años, hemos vivido los estragos de una crisis sanitaria sin precedentes, derivada de la pandemia de coronavirus. Esto ha cambiado la perspectiva de las generaciones de millennials respecto a la idea de tener hijos.

Millennials

Según un informe reciente del Pew Research Center, cada vez más adultos, específicamente millennials, dicen que no planean tener hijos.

El informe explicó que las tasas de natalidad comenzaron a caer durante la pandemia de COVID-19, algo que hasta hoy continúa.

Además de la preocupación por la pandemia, las personas también piensan en la crisis climática y económica.

Otro estudio anterior publicado en la revista Climatic Change, asegura que los jóvenes cada vez piensan menos en tener hijos debido a la amenaza de una crisis climática.

Millennials

Tener un hijo también significa potencialmente que esa persona producirá una vida de emisiones de carbono que contribuyen a la emergencia climática. La sobrepoblación y el agotamiento de recursos derivado de ésta son otra de las preocupaciones.

Según las opiniones que circulan en redes sociales, muchos millenials consideran que no tener hijos es una decisión responsable ya que si no están en una buena situación financiero para criarlos, es mejor no tenerlos.

“Si ahora apenas puedo permitirme vivir bien con mis ingresos, ¿cómo se puede esperar que le dé a un niño la vida que se merece?”, se lee en redes sociales.

Millennials

A medida que el cuidado infantil se ha vuelto cada vez más costoso y la recuperación económica posterior a la pandemia se ha distribuido de manera desigual, tener hijos se está convirtiendo en un privilegio que está financieramente fuera del alcance de muchos.

Hay personas que también enfrentan otro tipo de situaciones que los lleva a no poder tener hijos, a pesar de quererlos, como lo es la infertilidad o abortos espontáneos. “Hay persona que no tenemos otra opción, al no poder tener hijos. Pues la infertilidad es muy triste”, dijo una usuaria en los mensajes el Papa.

Las enfermedades de salud mental también han entrado en las razones por las que los jóvenes consideran no estar en la mejor posición para ser padres.

“He luchado contra la depresión y si traspasara ese dolor me sentiría horrible por infligir esa tristeza y entumecimiento a otro humano. Nadie merece vivir así si se puede prevenir”, expresa un usuario.

Tener hijos es una decisión muy personal y no debería haber señalamientos

Sorry, Papa, prefiero adoptar un perrito y que sea deseado a tener un hijo que no lo sea. https://t.co/xwqNlI4ufA pic.twitter.com/6JwxMlJIim — debbie thornberry (@RubySerran0) January 8, 2022

En un mundo ideal, nadie debería imponer sus ideas sobre otros pero la sociedad en la que vivimos, ha sido muy buena para presionarnos sobre lo que consideran es lo correcto.

Algunas personas sueñan con tener hijos y otras consideran que no es algo en lo que piensen. Para algunas, viajar o trabajar es una prioridad y para otras, formar una familia lo es. Hay quienes buscan tener hijos aún sin pareja y parejas que consideran que se complementan a la perfección sin necesidad de tenerlos. Y sí, hay quienes prefieren tener una mascota que un bebé.

Cada quien vive su propia vida, a su ritmo y a su modo. Las decisiones cambian con el tiempo y las circunstancias pero al final, Ser padre/madre, o no, es una decisión personal que no se puede tomar para complacer a nadie más.