Con un mapa hecho de memoria hombre se reencuentra con sus padres después de pasar 30 años secuestrado

El pequeño Li Jingwei fue separado de sus padres por un hombre que los conocía. El niño de 4 años salió de su hogar campesino ubicado en la provincia suroccidental de Yunnan en 1988, le cambiaron el nombre y frente a él aparecieron otras personas que en adelante serían sus padres.

Sin embargo, el pequeño Li sabía que tenía otra madre, otro padre, y que vivía en un campo que observó muy bien en esos primeros años de vida, tanto, que podía dibujarlo con mucha exactitud, lo que con el pasar de los años le serviría para reencontrarse con su familia biológica.

Li Jingwei fue una víctima más del mercado negro de niños en China, cuyo gobierno imponía la política de un solo hijo a las familias con el fin de controlar el crecimiento poblacional. Con ello, se generaron distorsiones de todo tipo, como la creencia que los hijos varones “valían más” porque serían los jefes de hogar del futuro, de modo que se generó un tráfico de niños que nunca más volvieron a sus hogares.

“No sé si alguien de mi familia me está buscando”

Pero Li entró en la lista de los casos de excepción. Gracias a las redes sociales, a detectives en línea y a su persistencia, el hombre de 30 años pudo cumplir su sueño.

Se reencuentra con sus padres después de estar secuestrado 30 años (Captura)

Todo comenzó con unos videos hechos por él y subidos a la plataforma Douyin. “Han pasado tantos años, no sé si alguien de mi familia me está buscando. Quiero poder volver a ver a mis padres mientras todavía están aquí”, citó The Hunffington Post.

No podía recordar su nombre real, ni el de sus padres, todo lo que lo ataba a su pasado estaba e su memoria visual. Según The Paper, recordaba perfectamente donde crecían los árboles, el lugar de pastoreo de las vacas, cómo eran los caminos, donde giraban y los ríos fluían. “Recordaba los arrozales y estanques cerca de su casa, y donde crecían brotes de bambú en la montaña cercana”.

Cayó a los pies de su madre

Después de difundir el mensaje y el dibujo de un mapa hecho de memoria, este hombre que creció en la provincia de Henan contó con la ayuda de muchos voluntarios, lo que derivó en que los medios y las autoridades también se sumaran.

Se reencuentra con sus padres después de estar secuestrado 30 años (Captura)

Los investigadores encontraron en la ciudad de Zhaotong, Yunnan, a la presunta madre biológica y le hicieron una prueba de ADN que salió positiva. Luego de ello se organizó una videollamada ente ambos y Li la reconoció de inmediato. “Mi madre y yo tenemos los mismos labios, incluso mis dientes”, dijo. Varios días después, en la mañana del 1 de enero de este 2022, se reunieron en una comisaría de Henan, citó CNN.

Lo más esperado fue el video del reencuentro. Li cae a los pies de su madre y ambos se abrazan entre lágrimas delante de familiares y amigos. “Finalmente encontré a mi bebé”, dijo la madre. “Li ahora planea pasar el Año Nuevo Lunar en febrero con su madre y regresar a Yunnan para visitar la tumba de su padre biológico”, reseñaron los medios locales.

Te recomendamos en video