¿Qué está pasando con WhatsApp, Facebook e Instagram?

En un hecho que nunca habíamos visto, el servicio de Facebook, Instagram y WhatsApp se ha visto interrumpido por largas horas. En un inicio se pensó que era un problema de la red, algo que ya habíamos visto en otro momento, pero conforme pasa el tiempo y salen teorías, la preocupación aumenta.

¿Qué está pasando con WhatsApp? ¿Por qué no podemos acceder a Instagram y Facebook? ¿Por qué sigue interrumpido el servicio? Las respuestas no son sencillas.

The New York Times a través de Mike Isaac and Sheera Frenkel dos de los periodistas que siguen de cerca todo lo que pasa con la popular red social, explicaron que la situación es más compleja de lo que parece.

“Los expertos en seguridad dijeron que el problema probablemente se debió a una mala configuración de las computadoras servidor de Facebook, que no permitían que las personas se conectaran a sus sitios como Instagram y WhatsApp. Cuando ocurren tales errores, las empresas suelen volver a su configuración anterior, pero los problemas de Facebook parecen ser más complejos y requieren alguna actualización manual”.

¿Qué está pasando con WhatsApp?

La respuesta oficial hasta el momento es que están teniendo problemas y que ya están trabajando para volver a la normalidad.

A través de redes sociales voceros de las aplicaciones han detallado que siguen trabajando porque las redes vuelvan a estar activas.

Expertos en el tema han señalado que la situación es más compleja y que los empleados no tienen acceso a sus oficinas debido a que el sistema está caído.

Otros señalan una de las cosas que más se le ha criticado a la red social de Mara Zukerberg, el hermetismo. Nadie sabe nada ni ha habido un pronunciamiento oficial.

Anonymous, a través de Twitter se atribuyó la caída de las redes sociales de Mark Zuckerberg y señaló que el mundo es un lugar mejor.