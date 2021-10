Gloria Estefan confesó que un familiar abusó de ella cuando tenía 9 años

La cantante de origen cubano Gloria Estefan reveló que fue abusada sexualmente por su profesor de música, que era además miembro de su familia, cuando tenía nueve años.

La superestrella de origen cubano habló por primera vez públicamente sobre el abuso y los efectos que éste tuvo sobre ella en un episodio del programa de Facebook Watch Red Table Talk: The Estefans transmitido bajo el título Betrayed by Trusted Adults.

“El 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores. Y lo yo sé esto porque fui uno de ellos“, explicó Estefan.

“Él estaba en una posición de poder porque mi madre me había puesto en su escuela de música y enseguida empezó a decirle lo talentosa que era y cómo necesitaba una atención especial, y ella se sentía afortunada de que él centrara ese tipo de atención en mí”, dijo.

La hija de la ganadora del Grammy, Emily, que era copresentadora del programa, preguntó a su madre: “¿Hubo algún momento en particular en el que dijera: ‘Oh, no me gusta esta energía’?”.

Estefan indicó que fue preparada por el profesor después de que empezara a elogiarla “poco a poco”.

En ese momento, comprendió que lo que estaba ocurriendo era inapropiado e intentó rechazar las insinuaciones de su profesor, pero éste la amenazó, detalló.

“Sabía que era una situación muy peligrosa, y cuando me rebelé y le dije ‘esto no puede pasar, no puedes hacer esto’, él dijo: ‘Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si se lo dices’”, aseguró Estefan.

Reveló que había intentado todas las excusas posibles para salir de la escuela. Pero un día, totalmente estresada y ansiosa, corrió a ver a su madre en medio de la noche y le contó lo que estaba pasando. La madre de Estefan llamó entonces a la policía.

Sin embargo, las autoridades señalaron a la madre de la cantante que no presentara cargos “porque decían que iba a pasar por un trauma peor al tener que subir a un estrado”.

“Eso es lo único que me da pena, saber que puo haber otras víctimas”, añadió Estefan.

Más en Nueva Mujer: