“Perfectamente Imperfecta”, el libro que te ayudará a encontrar el balance

¿Has visto ese meme en el que se ríen de las personas que buscan tener vida social, hacer ejercicio, comer bien y mantener relaciones saludables sin morir en el intento?

A veces, la vida parece ser así, un cúmulo de estrés y sobreexigencia al que nos somete la sociedad.

El discurso social así lo dicta, si quieres ser una mujer exitosa tienes que hacer check a una larga lista de cosas por hacer y cumplir, de ahí que cuando no avanzamos comencemos a sentirnos culpables por no cumplir las expectativas.

Spoiler, a veces esas expectativas no nos pertenecen y nos obligamos a hacer cosas por el deber ser y hacer.

Kalinda Kano, autora de Perfectamente Imperfecta de Editorial Planeta, publicó un libro que te ayudará a entender que no estás sola y que las cosas que te están sucediendo y estás sintiendo, probablemente también le pasen a otras mujeres.

Kalinda inició su carrera como conductora de televisión, carrera que desempeñó por 15 años, también se convirtió en maquillista haciendo editoriales de moda, catálogos, videos musicales, comerciales y maquillando a actrices y modelos.

De manera paralela Kalinda ya no solo era la profesional, también era la esposa, la mamá, la amiga y un sinfín de adjetivos más, esa autoexigencia de ser y estar para todos la llevó a un punto de quiebre, ser todo eso dejó de ser sostenible.

Así inició un viaje de transformación que comparte a través de Perfectamente Imperfecta, un libro que es un apapacho, que nos recuerda que no estamos solas y que recorrer el camino ligeras es una buena forma de avanzar.

Este libro llegó durante la pandemia, para la autora en el momento indicado, cuando muchas de nosotras estamos evaluando nuestras rutinas y acomodándonos a un nuevo estilo de vida.

Es un libro que trata sobre no intentar ser super woman, conocer nuestras capacidades, decidir qué podemos hacer en la vida y qué no y aceptar con qué no podemos, sobretodo para no tener una vida sobrecargada. Creo que ahora estamos en ese momento de encontrar nuevas rutinas y procesos que nos muestren cómo le vamos vamos a hacer para no enloquecer, para no irnos en el mismo ritmo que teníamos hace unos años.

Kalinda Kano en entrevista para Nueva Mujer