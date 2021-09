Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Nueve de Bastos

Andar a la defensiva en todo momento y en cualquier lugar corresponde a una práctica poco recomendable por lo excesiva. Tenemos dos grandes enemigos, de los cuales debemos defendernos, uno es invisible y mortal, el otro es la delincuencia, para la cual debemos estar alertas.

El gasto de energía para ambas debemos controlarlo. Pero, lo más complejo de todo es ver enemigos donde no los hay, lo que ha terminado por alterar la convivencia entre las personas y eso agrava la situación.

Tauro

El Mago

A tus capacidades y cualidades permanentes se sumarán, en estos días, algunas otras poco habituales, difíciles de definir, pero igual de eficientes que te ayudarán a realizar todo aquello más complejo y que, como tal, a veces, dificulta realizar las tareas necesarias a tiempo.

Aprovecha este período para sacar adelante todo aquello que sea fundamental, según tu personal interés, y avanzar al máximo. No es fácil sacar una experiencia de esto, pero no está demás intentarlo.

Géminis

El Sol

En estos días habrá una tendencia a no caer en momentos de divagación que te hacen compleja la tarea de ordenar tus ideas, por exceso y no por falta, y que además redundan en dificultar cualquier toma de decisiones, desde lo más complejo hasta lo más banal.

Ahora verás o analizarás cada situación de manera más clara, en consecuencia sabrás a que atenerte en cualquier situación que se presente o en cualquier determinación que debas adoptar. Aprovecha este período para ir a temas trascendentes que has dejado pendiente de resolver.

Cáncer

Nueve de Espadas

Período tan calamitoso como el que vivimos, que ha arrastrado todo tipo de desgracias e infortunios y que ha afectado, de una u otra manera, a tanta gente, ha producido también una suerte de bruma en nuestros pensamientos que no nos permite ver o analizar las cosas con claridad, y dificulta, de paso, avanzar como quisiéramos.

Junto con esto, y tal vez más dañino, es asumir que lo que nos pasa es por deficiencias o carencias nuestras y surge un nefasto sentido de culpa, inconducente y perverso, que debemos desterrar sin más.

Leo

Seis de Espadas

Esta semana podrás dedicarte a lo que hayas dejado pendiente por falta de tiempo, ya que este período se caracterizará por ser más tranquilo y comparativamente más relajado que otros, que han sido complejos y llenos de situaciones demandantes de dedicación.

Una buena idea, a falta de algo que te obligue a prestarle atención, podría ser aprender algo nuevo, que te guste, que puedas desarrollar en el tiempo y que te permita generar algún ingreso más adelante.

Virgo

La Muerte

Estás en un momento preciso para desprenderte de todo aquello que corresponda a tu pasado, que, por alguna razón, cargarlo no contribuya en nada a tu situación actual. Será necesario que hagas un esfuerzo con el propósito de alivianar tus pasos, y arrojar fuera de ti eso que te daña, lo que te permitiría asumir plenamente tu vida actual sin heridas de tiempos pretéritos y poniendo en un lugar relevante tus múltiples cualidades, acorde con el momento que estás viviendo.

Libra

La Luna

Toma todas las precauciones posibles antes de actuar, de decidir o de elegir, en cualquier materia importante para ti, pues, en estos días, no verás todo con la claridad que se necesita para no errar, por las consecuencias que esto pudiera acarrearte en este período tan difícil que nos ha correspondido experimentar.

La única salvedad, que no afectaría tus actos, sería haber decidido tu quehacer en un momento anterior a esta semana y que, a estas alturas, faltara solo llevarlo a cabo.

Escorpio

La Templanza

Durante esta semana evita los extremos tan radicales y determinantes, tanto en lo que hagas, como en lo que digas, y también en aquello que resuelvas en materia de conducta. Sobre todo, en lo que se relaciona con personas, principalmente familiares o amigos.

Lo que deberá prevalecer será la moderación y abandonar cierta tendencia a exponer tus ideas de un modo tajante, es decir, que no admite discusión. Haz tuya una actitud de equilibrio, si lo haces, te darás cuenta en corto tiempo de sus beneficios.

Sagitario

Paje de Bastos

A pesar de lo crítica que ha sido la vida, en este largo período de calamidad, de desgracia colectiva que ha afectado de una u otra manera a la inmensa mayoría de la población, no estaría demás mirar hacia el futuro, relativamente cercano, y tener, en cierto modo, algún plan para llevar a cabo cuando los tiempos alcancen cierto grado de normalidad y se pueda concretar algo distinto o mejor de lo que haya sido tu labor o práctica habitual.

Tienes, entre otras, dos características que te distinguen, tu optimismo y tu positividad.

Capricornio

Seis de Bastos

Deberás continuar con la dura tarea de revertir, paso a paso, la situación de desmedro que has experimentado, producto de la tragedia que nos ha afectado en este largo período de crisis. Hasta ahora, lo que has hecho ha sido apropiado para tal efecto, y debes seguir perseverando, evaluando cada paso que des, realizando las correcciones a tiempo y no decayendo en tu empeño.

Cada logro que consigas, por pequeño que sea, será un estímulo invaluable para seguir en la lucha, sin tregua y sin pausa.

Acuario

Siete de Bastos

Cada caída que suframos es una oportunidad para levantarnos, renovados, fortalecidos, dispuestos a enfrentar el infortunio, por duro que nos parezca, y hasta cuando pensemos que ya hemos hecho hasta el último esfuerzo. Nunca se ha dado todo, siempre habrá una reserva, una posibilidad, una alternativa.

El que no lo cree así no se conoce lo suficiente. Siempre sabremos reponernos, por golpeados que estemos, invariablemente renovaremos las energías y seguiremos adelante por esa fuerza interna e innata que tenemos, cuyo origen cada cual podrá imaginarlo.

Piscis

El Carro

Estos días se ven mejor aspectados que los de semanas anteriores, porque lo que consigas y lo asimiles para ti como un triunfo, aunque no sea espectacular ni trascienda, te servirá como un gran estímulo para realizar tus planes o cumplir con lo que se espera de ti.

De igual modo, te ayudará a tomar decisiones que provoquen consecuencias deseables y esperadas y disminuyan los temores que, a veces, te coartan e impiden que tus virtudes trasciendan.