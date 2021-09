Así fue la respuesta de la wedding planner Carolina Muzo por todos sus pedidos para la boda del año

El pasado sábado 4 de septiembre se llevó a cabo la boda entre el empresario ecuatoriano Juan David Borrero, hijo del vicepresidente Alfredo Borrero, y la modelo Jasmine Tookes en la iglesia de San Francisco de Quito

La organizadora del evento solicitó al secretario de seguridad algunas medidas que irritaron a los quiteños. Este evento ha captado la atención de muchos ecuatorianos, generando opiniones divididas; esto, debido a las peticiones de la organizadora del evento, la representante de ‘Mi Boda Mágica’, Carolina Muzo.

Sin embargo, la wedding planner Carolina Muzo, se pronunció y dejó claro cuales y porqué fueron sus peticiones.

“Puedo decir que soy la mentora e impulsadora de Bodas de destino en Ecuador desde el año 2012, me he reunido con Sandra Naranjo, Francisco Alvarado, Enrique Ponce de Leon, Rossy Prado de Holguin y Niels Olsen, he conversado con personas de este proyecto y muchos han plagiado la idea, creado contenido y hasta estoy en un juicio con una persona al que le di un plan estratégico y dice ser el dueño de “Ecuador Wedding Destination” pero me es grato conocer que la Industria sabe quien soy, la verdad y sobretodo que predico con el ejemplo, sin hacer daño, sin deberle un solo pago a nadie, sin comisiones”, continuó.

El turismo de bodas en el Ecuador movía alrededor de USD 150 millones antes de la pandemia. Ahora ese monto se redujo y se calcula que se producen USD 50 millones en este sector. Cuando una pareja realiza su boda en Ecuador, en promedio paga $60.000 por el evento. Sin embargo, se cree que el matrimonio Borrero-Tokes invirtió al menos $180.000.

Por estas y otras razones Carolina Muzo asegura porque fueron sus peticiones de retirar basura de la plaza de San Francisco, vallado para la plaza y sus al redores pero lo que más indignación causó fue quitar a los indigentes del sector.

“Con humildad puedo decir que hacemos las bodas más importantes del país y que para que esto suceda siempre he buscado apoyo de las autoridades, que limpien plazas, pinten paredes, arreglen jardines, quiten grafitis, nos den seguridad, retiren vendedores de los exteriores de las iglesias, indigentes, pero no como lo pinta la prensa “esos” indigentes… hemos pagado para que se alejen de un espacio público, para que mis novios y sus invitados puedan tener lindas fotos en exteriores. Todo con oficios, con citas, golpeando puertas por aquí y por allá y en este Quito actual, donde me reuní con autoridades que les cambiaban cada dos semanas yo quisiera que les pregunten todos con los que me reuní por meses si he ido en nombre de Vicepresidencia, he ido sola porque pienso que las autoridades y organismos de control deben ayudar a los ciudadanos en sus requerimientos y no solo he hablado por esta boda sino por todas las bodas porque todos mis clientes son importantes”, expresó Carolina Muzo.