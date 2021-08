Victoria Salcedo, candidata a Miss Ecuador, 2021 cautiva en redes con un emotivo mensaje

La candidata a Miss Ecuador 2021, Victoria Salcedo, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un emotivo mensaje en el que agradeció el apoyo constante que ha recibido por su candidatura al certamen de belleza.

El evento se realizará el 11 de septiembre en Quevedo. Las 20 candidatas se encuentran recorriendo el país, conociendo nuevas culturas y costumbres de nuestra biodiversidad.

Para muchas personas Victoria Salcedo se ha convertido en un símbolo de fortaleza, disciplina y valentía. Es por esto que la joven se ha posesionado como una de las más apoyadas por el público.

“Quien no ha enfrentado la adversidad no conoce su propia fuerza. Con esa misma fuerza quiero agradecer a cada persona que de alguna manera me hace llegar su apoyo en esta importante experiencia de mi vida”, escribió Victoria.