Claves para crear una conexión madre e hija inquebrantable

Aunque el amor entre tú y tu hija es infinito, la relación siempre puede ser complicada. Hay momentos felices en los que comparten anécdotas de su día a día y otros en los que hay desacuerdos y peleas por el choque de ideas.

Sin importar qué, es tarea de ambas trabajar en la relación para mejorar la comunicación y confianza entre ambas. Según un estudio publicado en el Journal of Neuroscience, hay una mayor conexión emocional entre madres e hijas debido a que su cerebro procesa de forma similar que cualquier otro emparejamiento intergeneracional.

Eso significa que es más probable que mamá comprenda a su hija cuando se enfrenta a un problema porque podría imaginarse a sí misma en su lugar.

Si ahora tienes una hija pequeña, sabes que tienes una gran responsabilidad en tus manos, no sólo para encaminarla a ser una mujer fuerte sino para forjar un lazo que perdure con los años.

Aquí te dejamos algunas claves para crear esa conexión madre e hija

Ten una buena relación contigo misma primero.

Para tener una mejor conexión con otros, primero tienes que estar bien contigo misma. Es fácil querer cambiar y moldear a los demás pero ¿has pensado en lo que tienes que trabajar sobre ti misma? Eres un modelo a seguir para tu hija por eso, tienes que estar bien, creer todo aquello que predicas y ponerlo en marcha también.

Motívala e impúlsala a seguir sus sueños

Sin importar qué tan locos te parezcan sus sueños, tu hija debe saber que estás ahí para ella. Es momento de dejar de creer que hay cosas que las niñas no pueden hacer porque “son cosas de niños”. Motiva a tu hija a tener pasiones, escucha sus sueños e impúlsala a cumplirlos.

Las niñas de hoy son las líderes del mañana. Aunque suene cursi o cliché, las mujeres realmente podemos hacer cualquier cosa y debemos animar a las siguientes generaciones de niñas a seguir sus sueños desde que nacen. Fomenta los intereses de tu hija, ya sea que le guste pintar, escribir, jugar futbol, cuidar a los animales o explorar la naturaleza.

Que los elogios a tu hija vayan más allá de su físico

Desde niñas, estamos acostumbradas a que nos digan que parecemos muñecas y está bien, pero también es bueno escuchar que somos inteligentes y fuertes, ¿no?

Tu hija aprenderá mucho sobre sí misma conforme crezca, pero es importante comenzar a enseñarle que siempre debe mantenerse fiel a sus valores y creencias más allá de buscar ser como todo aquello que la sociedad espera. No debe sentir la necesidad de cambiar ninguna parte de su persona simplemente para encajar o complacer a otra persona.

Cuidado con la presión que ejerces sobre ella

Cuidado con la frecuencia con la que presionas a tu hija para que haga cosas que no quiere hacer y asegúrate de que la justificación sea sólida. De lo contrario, corres el riesgo de enseñarle que no tiene derecho a decir no a lo que otros le piden hacer.. Ten expectativas realistas ¿Siempre has querido que tu hija se convirtiera en médico o en estrella de ballet? Puede que tenga otros sueños y, si los tiene, es importante que los apoyes.

Comienza poco a poco

Enséñale que puede tenerte confianza para acercarse a ti pero hazlo poco a poco. Deja que las cosas fluyan, escucha y no interrumpas para juzgarla. Ella se sentirá cómoda hablando contigo. Deja que haga preguntas y haz lo mismo sobre sus propios sentimientos. Las investigaciones muestran que los niños de familias que abordan problemas difíciles desde una edad temprana son más propensos a consultar a sus padres en la adolescencia.

