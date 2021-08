“Pensé que yo tenía la culpa”: Los testimonios de bomberas que denunciaron abusos de compañeros

El matinal Mucho Gusto, de Mega, recogió algunos testimonios de las bomberas que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de sus compañeros. La situación se dio a conocer públicamente tras los resultados del primer estudio nacional sobre violencia de género en Bomberos de Chile.

La muestra tomada por el estudio de la Fundación Yo Te Creo, consideró a 392 voluntarias. Ante la pregunta “¿Ha sufrido Ud. violencia, acoso o abuso durante su permanencia en el cuerpo de bomberos al que pertenece?”, un 85% dijo haber sufrido violencia psicológica y 64% acoso sexual.

En el mismo documento, se destacó que al momento de solicitar ayuda frente a una situación de acoso, un 29% fue sometida a sumario, mientras que en el 18% de los casos se les impusieron sanciones disciplinarias. Además, 13 mujeres aseguraron haber sido violadas y 181 dijeron haber sufrido abuso sexual por parte de compañeros de cuartel.

Bomberas entregaron sus testimonios

En el matinal de Mega abordaron el tema y recogieron los testimonios de algunas voluntarias de Bomberos de Chile. Uno de ellos fue el de la bombera y fundadora de Yo te Creo, Evelyn Astorga, quien comentó: “Mi grave error fue haber normalizado ciertas situaciones de abuso, hostigamiento y violencia, incluso. Pero lo normalicé porque pensé que yo tenía la culpa y lo merecía por haberme metido en un mundo de hombres. Que tenía que ganarme mi puesto de alguna manera”.

Otra de las afectadas, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva, señaló: “hubo un tiempo en que me quedé callada porque realmente ya la familia se involucra en esto, y parte de mi familia me ha dicho ‘¿por qué sigues? ¿Por qué sigues aguantando que se te trate de esa forma?’“.

Bomberas entregaron sus testimonios tras sufrir abusos por parte de sus compañeros – Mega

“Antes de entrar me gustaba todo. Es el sueño que una tiene de pequeña, que los bomberos son héroes, son todos buenos. Muchas veces una comete el error en confiar, pero cuando ya entras a la institución te das cuenta que las cosas no son tan bonitas como uno las ve por fuera”, dijo otra denunciante, identificada como Belén.

La mujer fue víctima de abuso sexual, y entregó su testimonio al programa de Mega. “Lo que yo sufrí fue un abuso sexual sin penetración. Me exigían más que a los hombres, estaban todos los ojos puestos en lo que yo hacía, si me equivocaba”, dijo. “Como yo era tímida, era ‘coqueta’ para ellos, pero yo nunca insinué nada. No les entendía porque yo iba vestida igual que los demás”, remarcó.

“Nos basta una sola denuncia para tomar acciones”

Consultado por el tema, el presidente nacional de Bomberos de Chile, Raúl Bustos, comentó que desde julio del 2019, han trabajado en “elaborar protocolos y procedimientos de género para poder prevenir, revertir y sancionar acciones de este tipo”.

“Contamos con la colaboración del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con la cual hemos tenido un apoyo sustancial. Es un tema preocupante y como institución nos basta una sola denuncia para tomar acciones de este tipo“, agregó.