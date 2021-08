Miss Ecuador 2021 presentó una corona de oro valorada en $50.000

La corona del Miss Ecuador 2021 fue valorada en $50,000 y ha cobrado un nuevo significado.

Con un diseño completamente minimalista y diferente al que se ha presentado en ediciones anteriores, la joya ha sido creada por el diseñador ecuatoriano Nino Touma.

“El desarrollo de la corona del Miss Ecuador fue un reto, ya que yo me postulé para un concurso realizado por la marca OroCash Ecuador. Cuando yo pregunté para qué era el diseño de corona que buscaban dijeron que era para un reinado, pero no me habían establecido para cuál. De esa manera, envié mi propuesta y participé con otros dos colegas que también presentaron las propuestas de ellos y finalmente, me llamaron y me dijeron que mi propuesta fue la ganadora”, cuenta Touma.