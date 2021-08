Johanna Hernández reveló detalles del crimen contra Nibaldo Villegas: “Jamás hubo un plan”

A tres años del crimen, Johanna Hernández habló por primera vez sobre el asesinato del profesor Nibaldo Villegas, por el que fue condenada a cadena perpetua. La mujer de 35 años concedió una entrevista a Informe Especial, en donde entregó detalles sobre los hechos ocurridos en agosto del 2018.

Luego de revelar cómo conoció al profesor, profundizó en su vínculo con Francisco Silva, a quien conoció durante su práctica laboral. “Empezamos como amigos, yo le contaba los problemas que tenía, él me contaba los que tenía con su esposa. De a poco se fue dando y terminamos como pololeando, hasta que un día salimos“, dijo.

Según detalló, las cosas se complicaron debido a que mantenía una relación con ambos sujetos. “(Francisco) Me revisaba todo. Mi celular los días que no nos veíamos, pescaba mi teléfono, desinstalaba WhatsApp, lo volvía a instalar y leía todo. Ahí se daba cuenta que seguíamos manteniendo una relación con Nibaldo, y empezaron los golpes”, dijo.

Johanna Hernández comentó que tuvo algunos problemas psicológicos, y que intentó quitarse la vida. “Me tomé 60 clonazepam, 30 sertralina, y me corté los brazos”, señaló, indicando que recibió ayuda médica en el hospital de Peñablanca.

Johanna Hernández reveló detalles del crimen de Nibaldo Villegas

En agosto del 2018, Johanna contó que Francisco le regaló una caja de clonazepam. “Me dijo ‘esto guárdalo, porque es el camino a nuestra felicidad’. Solo me dijo que quería contratar a alguien para matar a Nibaldo. Yo le dije ‘¿cómo vas a hacer eso si no tienes ni plata para pagar la pensión de tu hija?’. No le tomé la importancia que debí haberle tomado. No pensé que lo iba hacer“, señaló.

Posteriormente, reveló cómo fue pensado el crimen. Según la condenada, Francisco le pidió que hablara con Nibaldo para que le celebrara su cumpleaños en su hogar de Peñablanca. “Yo lo miré y le dije porqué y me dijo ‘tú hace lo que tienes que hacer’. Ya yo a esas alturas no le rebatía nada a Francisco, yo solamente obedecía, pasaba todo el tiempo dopada“, dijo.

“Jamás hubo un plan“, remarcó. En la declaración que Francisco Silva, entregó a la justicia, sostuvo: “Johanna me plantea la opción de que ella podía concertar una cita con él en su domicilio y en dicha instancia drogarlo, para luego cortar sus muñecas y hacerlo pasar por suicidio“.

“Jamás hubo un plan”, señaló – TVN

Tras concertar la cita con Nibaldo, Johanna Hernández reveló que Francisco la fue a buscar al hogar de su madre. “Me dice ‘¿te acuerdas cuando te trataste de matar?’. ‘Sí claro’. Yo me tomé las pastillas y me hice unos cortes superficiales en los brazos. ‘Ya, me dijo lo mismo le va a pasar a este hoy día’. Yo lo quedé mirando asustada porque Francisco ese día tenía una cara, que no era normal, estaba como desfigurado“, detalló.

En sus declaraciones, Francisco Silva contó que “llevaba ropa de recambio y Johanna previamente había afilado con un esmeril, un cuchillo de su propiedad, para así facilitar los cortes que le haríamos en las muñecas. Una vez estacionado fuera de la casa de Johanna, ella abordó el vehículo y tomamos rumbo a la casa de Nibaldo“.

“‘Te amo’ fue lo último que me dijo”

En Informe Especial, Johanna Hernández dijo que jamás pensó en que Francisco mataría al profesor. Sin embargo, reconoció que mezcló el clonazepam con la malta con huevo y drogó a Nibaldo Villegas. “No pensé nada. Solo en obedecer porque tenía 40 minutos y el reloj estaba corriendo. Cuando él (Villegas) subió a preparar la película, yo eché las pastillas al vaso. En 10 minutos él ya no coordinaba, se quedó dormido con un sushi en la boca. Yo se lo saqué, lo acomodé en la cama y me dijo ‘te amo’. Fue lo último que me dijo“, contó.

“Le mandé las fotos a Francisco, de que Nibaldo estaba durmiendo”, agregó. En la declaración entregada a la justicia, Francisco Silva explicó que a las “23:00 horas aproximadamente, mientras estaba en el automóvil, recibo un mensaje de Whatsapp, en las que Johanna, me envía una fotografía donde se veía a Nibaldo al parecer dormido, le pregunto si iba y me dijo que sí“.

Posteriormente, la condenada entregó detalles del macabro crimen que terminó con su detención tras el hallazgo del cuerpo del profesor Nibaldo Villegas el 15 de agosto del 2018. “Todo lo que pasó fue un acto macabro, yo no tengo palabras para la familia de Nibaldo, entiendo y reconozco mi culpabilidad en el caso. Entiendo el dolor de la familia de Nibaldo, lo entiendo completamente. No espero su perdón porque no lo voy a tener, porque si yo estuviera en el caso de ellos no perdonaría. Pero sí les doy las gracias por haber estado con mi familia, con mis hijos. Por haberme hecho parte de su familia. Que es una familia maravillosa que yo sé que a mi hija la deben tener como una reina. La deben estar llenando de valores, de cariño, de amor. No le debe faltar nada. Me van a faltar días para poder agradecerles todo lo que han hecho”, dijo.

Consultada por los motivos que la llevaron a cometer este crimen, Johanna Hernández señaló: “Tenía mucho miedo de que le pudiera pasar algo a mis hijos. Y ese día cuando pasó todo era Nibaldo o era yo“. No obstante, el fiscal José Miguel Subiabre indicó que “ambos son asesinos, Johanna Hernández por el vínculo de matrimonio, un reproche mayor, porque es una conducta que se llama parricidio. Respecto a Francisco Silva, actuando alevosamente, es un homicidio calificado; certeza jurídica, ambos son los autores y asesinos. Ambos ante el tribunal y a la Fiscalía Mintieron“.