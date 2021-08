La ecuatoriana Cindy Castro, diseñadora de modas, es una líder femenina que nos inspira

Cindy Castro es una artista tricolor nacida en Quevedo, es además una de las diseñadoras latinoamericanas que participó en la pasarela inaugural Mira de Nuevo, que se realizó en Medellín y que marcó el inicio de las ferias Colombiatex+Colombiamoda.

Después de graduarse de la especialidad en diseño de moda de Chicago, decidió empacar y mudarse a Nueva York junto a su esposo. Participó en prácticas gratuitas en las que fue parte de un equipo de reconocidos diseñadores como Kaufman Franco y Derek Lam.

“El diseño llegó a mi vida desde que tengo conciencia. Desde chiquita siempre me gustaba ver revistas, en casa no estaba a veces contenta con la ropa que mi mamá me compraba y le decía que quería hacerle cambios y terminaba dañando la ropa, pero siempre me interesó jugar con el volumen, con drapeados, pero entonces no lo vi como carrera. Mientras estuve en Ecuador no había pensado en la moda como una carrera hasta que me mudé a Estados Unidos”, expresa Cindy.