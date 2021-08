Andrea Vela, la primera mujer Directora de Orquesta del Ecuador

Andrea inició sus primeros pasos musicales a los siete años de edad y desde ahí no ha parado hasta llegar a convertirse en el referente musical más importante de nuestro país.

A los 16 años ya trabajaba como violinista en la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y luego emprendió su formación académica por las universidades más prestigiosas del mundo.

Actualmente, la maestra retornó al país, y entre sus objetivos primordiales están dirigir orquestas de manera permanente y en calidad de invitada.

La rigidez, seriedad y formalidad, características del perfil de un Director de Orquesta, no son la mejor descripción para Andrea, quien más bien desborda sencillez y versatilidad.

La artista busca la originalidad, organizando y presentando conciertos fusión con grupos de rock, tango, jazz o cantantes populares dando cabida a charangos, quenas y todo lo que aporte identidad.

“No me enmarco solo en lo clásico, he dirigido presentaciones para niños con la participación de actores y guiones lúdicos, me gusta explicar las obras al público de una manera amena y pedagógica. Mi interés es atraer al público, especialmente a los jóvenes a los conciertos sinfónicos y dejar de encasillarlos en un tema formal e inalcanzable”, nos explica.