Atleta ecuatoriana denuncia a entrenador por irregularidades en Tokio 2020

La atleta ecuatoriana, Marizol Landázuri, en su cuenta de Instagram realizó unas polémicas declaraciones.

Ella explica en un video que un entrenador tricolor hizo pasar presuntamente a su esposa como parte de la comisión de entrenadores para los seleccionados.

Las declaraciones se volvieron virales en redes sociales, la gente compartió la información. Y los comentarios negativos no se hicieron esperar, piden se investigue todas las irregularidades que afecten a nuestros seleccionados ecuatorianos.

En múltiples ocasiones Marisol Landázuri, se ha pronunciado acerca de la supuesta falta de apoyo durante su preparación olímpica.

“Yo solo pido mis recursos para ir a entrenar, soy una atleta de alto rendimiento, yo me le he ganado a pulso, no pido nada más. La Federación Ecuatoriana de Atletismo, tiene un remanente de USD 450 000, pero no les da la gana de ayudarnos”, dijo.