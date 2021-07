Jacqueline Altamirano: la mente femenina en el impulso de la educación virtual en Ecuador

Yo trabajaba desde que era una adolescente, lo hacía por vocación y sin recibir ninguna remuneración. Fue mi madre la que me motivó a conocer el mundo de la docencia. Empecé haciéndolo en los niveles iniciales, con niños desde los 0 años, como era antes.

Con ello decidí entrar a la Academia y me gradué como Licenciada en Educación Parvularia en la Universidad Central del Ecuador. Pero eso no me bastó para seguir educándome”.

Jacqueline Altamirano