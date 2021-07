Cómo es la vida del autor de la ‘Locomotora del Carchi’, Mario Sabato, fuera de cámaras

Mario Sabato, el periodista deportivo que con sus narraciones hizo erizar la piel de miles de ecuatorianos y autor del seudónimo ‘La locomotora del Carchi’ para el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, es hoy en día quien nos entregó una de las mayores alegrías en el deporte del país en los Juegos Olímpicos de Tokio.

View this post on Instagram

Mario Sabato, hijo de padres médicos y con una infancia diferente por la misma profesión de sus papás. Por ser hermano mayor desde pequeño se hacía cargo de los menores. Desde entonces supo que ser papá era una de las cosas que más anhelaba ser.

Somos testigos de su amor y entrega hacia su familia por redes sociales en donde nos comparte lo apasionado que es por cuidar a su esposa e hijos. Papá de Rodri, Agos, Guada, Nacho y esposo de Pipi Vidal, con quien comparte su vida desde hace más de 18 años.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

En las vacaciones de verano del año pasado, a Mario Sabato le ofrecieron un trabajo, por el mes de vacaciones que el tenía ya planificado para su familia, el sueldo era tan bueno que podía comprarse una casa o dos carros.

“Yo vivo para ellos, he desechado todo por ellos, no me interesa el dinero y he hecho cosas que aunque a todos les parece locas yo las hago porque son mi familia”, cuenta Mario Sabato.