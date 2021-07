¿Quién es Tommy Dorfman, de “13 Reasons Why”, que anunció es una mujer trans?

Tommy Dorfman saltó a la fama como el actor que en 2017 interpretó a Ryan Shaver, un poeta y ladrón de escenas de la serie de Netflix 13 Reasons Why.

Tommy ha dado una entrevista profunda a la revista TIME, ahí expresó que desde hace un año se ha identificado y viviendo en privado como una mujer, una mujer trans.

Al ser cuestionada sobre si esta entrevista era como un “salir del armario”, la joven señaló que lo ve más como una reintroducción a ella misma como mujer

Dijo además que ha hecho una transición médica y que ahora se ve con mayor claridad como una mujer trans. “Mis pronombres son ella / ella. Mi nombre es Tommy”, sentenció.

¿Quién es Tommy Dorfman?

Tommy saltó a la fama por su participación en la serie de Netflix, 13 Reasons Why, le siguieron papeles en otras producciones como Love in the Time of Corona, Jane the Virgin y Fluidity.

Si bien ha hablado hasta ahora con la revista TIME, en redes sociales durante varios meses ha llevado un diario visual de su transformación.

Dijo en entrevista para el medio estadounidense que ha estado pensando en cómo puede influir a través de su cuerpo trans el mundo del cine y la televisión.

En los próximos meses dirigirá la adaptación de I Wish You All the Best de Mason Deaver, protagonizará este otoño la serie limitada de Channel4 Fracture y tiene un papel en la próxima película de Lena Dunham, Sharp Stick.