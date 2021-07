Pancho Saavedra enseña la travesía que realizó para ir a votar: “Después no opine ni alegue”

El pasado 18 de julio se realizaron las Primarias Presidenciales 2021, en las que se definieron a los candidatos de los pactos de Chile Vamos y Apruebo Dignidad, que aparecerán en la papeleta de las elecciones el próximo 21 de noviembre. En esta pasada, fueron millones los compatriotas que acudieron a las urnas. Uno de ellos fue Pancho Saavedra, quien formó parte del proceso ejerciendo su derecho a voto frente a todo obstáculo.

Tal como lo expuso en su cuenta de Instagram, el animador tuvo que recorrer una gran distancia para llegar a su lugar de votación, debido a que se encuentra inscrito en Curicó, su tierra natal. Pese a lo anterior, el conductor de Lugares que Hablan destacó la importancia de participar en el proceso, y demostró que la distancia no es una excusa para no votar.

“Camino a Curico a Votar. Es justo y necesario, si no se levanta, después no opine ni alegue, porque pa pavos que reclaman por Twitter está lleno y eso no sirve de nada”, señaló, junto a una fotografía tomada desde el interior de un vehículo.

Pancho Saavedra fue a votar en las Primarias Presidenciales 2021 – Instagram

Luego, compartió un nuevo registro. Esta vez, lo hizo con su voto en la mano, listo para ser depositado en los contenedores. “Deber cívico cumplido 🇨🇱 de vuelta a Santiago #curico“, puso.

Finalmente, publicó una fotografía dando cuenta de su regreso a la capital, tras horas de viaje para ejercer su deber cívico. “Listo. A Santiago #MisionCumplida. Esta noche a las 22 hrs nos vemos en #CuentoCorto junto a @zabaletachile para que se ría y disfrute, aunque quizá esta noche no tenga tantas ganas jajaja”, señaló.