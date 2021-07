Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos todo lo que te deparan los astros en cuestión de salud, dinero y amor.

Aries

Viernes, día para estar enamorado y sentirte pleno. Tu signo no sabe estar solo, así que este fin de semana será de mucha convivencia con tu pareja. Los solteros conocerán amores nuevos y muy compatibles con los signos de Acuario, Leo y Sagitario. Evita cargar con problemas que no son tuyos, es mejor mantenerse al margen sobre todo en cuestiones laborales. Terminas de hacer pagos atrasados y te pones al corriente con tus deudas. Trabajas el sábado en un negocio propio que te dejará más abundancia. Si te piden una opinión expresa lo que piensas pero sin ofender y procura llegar a una solución. Te compras ropa y cambias de look. Tendrás un golpe de suerte y será con los números 07 y 66, combínalo con tu día de nacimiento para personalices tu suerte. Cuídate de la presión alta y problemas hormonales, ve con tu médico.

Tauro

Estarás un poco molesto contigo mismo porque sientes que no avanzas lo suficiente en tu vida laboral y personal y eso te frustra. Analizas qué estás haciendo mal para empezar a corregirlo. Tu signo siempre busca progresar, por eso se te recomienda tener dos trabajos o poner un negocio propio para que tengas más ingresos y tomar cursos los sábados sobre administración y ventas, eso te ayudará en tu futuro. Te invitan a salir de viaje este mes. Pide un préstamo para pagar deudas, mídete en este tiempo de contingencia y no hagas gastos innecesarios. Estarás muy estable con tu pareja y la pasarás de lo mejor. Los solteros tendrán amores nuevos y apasionados de los signos Leo y Capricornio. Tus números de la suerte son 00 y 71.

Géminis

Tendrás juntas de trabajo para cerrar un proyecto nuevo. A tu signo le va bien en los trabajos con personas del extranjero, así que es tiempo de estudiar relaciones internacionales e idiomas, no lo dudes más. Tendrás un fin de semana de lo más divertido y estarás rodeado de nuevas amistades. Te compras una bicicleta y empiezas una rutina de ejercicio. Recibes dinero extra que no esperabas por medio de un premio de la lotería con los números 03 y 17. Viene un amor muy apasionado para los Géminis del signo Libra o Piscis. Los casados deben tratar de estar en paz en su relación, no siempre se tiene la razón, deben ser más tolerantes. Tramitas un crédito para una casa. Te busca un amor del signo de Piscis o Aries para volver. Manténte saludable y más en esta contingencia; come mejor y haz ejercicio.

Cáncer

Tendrás muy buena suerte en todo lo relacionado con lo laboral. Recibes una sorpresa por parte de tu empresa para un puesto de mayor jerarquía. Te llega un dinero por medio de juegos de azar; ocupa los números 11 y 30. Vístete con colores claros para atraer más la abundancia. Este fin de semana será para reinventarte en todos los aspectos de tu vida y quitar todo lo negativo que te rodea para sentirte de lo mejor. Haces pagos de impuestos. Sacas tu residencia y arreglas papeles de migración. Ya no seas tan terco con ese amor que no fue para ti y olvídalo, conoce personas más compatibles para ti del signo de Sagitario o Piscis. No caigas en provocaciones con tus ex parejas, mejor borra sus números y olvídate de las malas experiencias, date la oportunidad de conocer a mejores personas.

Leo

Fin de semana para sacar todo lo que tenías guardado en tu clóset y renovarte por completo para salir adelante. Tu elemento es el fuego y eso te obliga a no tener nada que te estorbe para poder avanzar, así que utiliza estos tres días para recargar energías en tu casa. Ya no pienses en lo que no es, pues tu mente es fuerte y atrae lo que desea; ponte puros pensamientos positivos y deja los celos a un lado. Viernes de molestia hacia tus amigos porque sientes que abusan de ti y sólo te buscan cuando necesitan un favor; nunca esperes lo que no llegará, es mejor cambiar de amistades. Para los Leo que están en pareja será un fin de semana de mucho amor y pasión. Ojo con lo que comes, cuida tu estómago. Estudia más para los exámenes. Tus números de la suerte son 05 y 41.

Virgo

En estos días tomarás decisiones muy importantes en tu vida amorosa. Sé que a veces te cansas de la relación, pero no seas tan extremista y llega a un buen acuerdo con tu pareja; el amar es referencia a tener pero no a obligar, deja que todo fluya. Este viernes tendrás algunas dificultades con personas de tu trabajo, trata de guardar la calma lo más posible. Renueva tu casa y píntala de colores claros para que te llegue más la abundancia. Celebras el cumpleaños de un familiar. Terminas de hacer pagos atrasados. Cuídate de problemas de garganta y pulmones, deja el tabaco. Tus números de la suerte son 14 y 29. Te llega la propuesta de un negocio en línea, trata de tener más ingresos y así estar menos presionado con tus deudas.

Libra

Ve con calma en tus decisiones de trabajo, ya que eres muy intenso y a veces no piensas lo que vas a hacer. Medita y pide un consejo antes de tomar una determinación y más si quieres salirte de tu ámbito laboral, considera que se trata de tu futuro y puede cambiar tu vida de manera radical. Haces trámites para mudarte de casa o buscar un departamento para estar un poco más independiente en tu vida, siempre es bueno vivir aparte de tus padres para que puedas madurar. Sales de viaje este mes de julio. Tu pareja te pide que vivan juntos o ser padres, piénsalo antes de tomar una decisión. Te busca tu mamá porque se siente deprimida, trata de darle apoyo moral. Tus números de la suerte son 16 y 70.

Escorpión

Este fin de semana analizas cómo progresar más en tu vida. Estás en tu mejor época, así que no tengas miedo a reinventarte en todo lo que puedas, sobre todo en cuestiones laborales. Cuidado con problemas de espalda y huesos; evita cargar cosas pesadas para no lastimarte, en especial si vas a empezar una rutina intensa de ejercicio. Te busca una ex pareja para tener una reconciliación, mejor procura cerrar el círculo y dejar esa experiencia atrás porque si ya te la hizo, pasará de nuevo; es mejor conocer personas más compatibles. Te compras un celular nuevo y cambias el sistema de pago. Tus números de la suerte son 04 y 11. Sé más cuidadoso con tu dinero y si te piden prestado, no aceptes para que no te roben la suerte.

Sagitario

Estos días se te juntarán muchas tareas pendientes de trabajo. Ahora sí decides ponerte al día con todo y estar más motivado con tus planes de vida. Recuerda que tu signo es fuego y eso te hace ser muy decidido y tener el éxito en todo lo que realizas. Toma en cuenta que tu mejor época empieza en los meses de verano y es cuando tu energía positiva crece más, aprovéchala. Te busca tu mamá para que le ayudes con una situación familiar. Eres muy carismático y conquistador y eso hace que el amor esté de tu lado, en especial este fin de semana con los signos Leo, Piscis y Cáncer. Tus números de la suerte son 50 y 12. Trata de vestirte de colores fuertes para estimular la abundancia.

Capricornio

A veces no piensas que con tus acciones haces daño a los demás, por eso te recomiendo analizar tus decisiones de vida para que no te busques problemas donde no los hay. Fin de semana de muchas presiones de trabajo y escuela, organízate mejor y saca adelante todos tus pendientes. Te compras ropa y zapatos para cambiar de look. Sacas tu licencia de conducir y tramitas tu seguro social. Sigue con la dieta que eso te ayudará a verte y sentirte de lo mejor. Un amor del signo de Aries o Escorpión estará muy cerca de tu vida para tener una relación más formal. Procura cuidar tu dinero, es mejor ahorrar en este momento y pausar esas compras que no son urgentes. Tus números de la suerte son 02 y 31.

Acuario

Viernes de no prometer lo que no vas a cumplir y más en cuestiones amorosas; es mejor decir la verdad o no decir nada. Yo sé que a tu signo no le gusta hacer daño a los demás, pero es mejor ser honestos. Haces trámites de auditoria en tu trabajo y revisiones de tu gerente. Arreglas papelería de un préstamo bancario. Piensas mucho en cómo hacer dinero y ese es tu problema; no lo pienses demasiado, es tiempo de hacerlo así que busca socios y haz una empresa de comunicaciones o una comercializadora. Te invitan a salir de viaje en el mes de julio con tus amigos. No prestes dinero, te robarán la suerte. Fin de semana para estar de lo mejor con tu pareja y amigos; eres muy bueno para organizar eventos. Tus números de la suerte son 16 y 21.

Piscis

Estarás de lo más tranquilo y conviviendo mucho con tus seres queridos, ya te hacía falta. Los Piscis son el pilar de la familia y quienes sacan adelante a los demás por ser tan generosos. Sábado para analizar si pones un negocio o cambias de trabajo; son momentos de progresar en tu vida laboral. Te regalan una mascota. Pagas una deuda del pasado y te pones al corriente en tu economía. Compras un boleto de avión para irte de viaje en estos meses de verano con tu pareja. Este domingo tendrás mucha suerte en todo y será un día de mucha ayuda divina. Trata de no alterarte por situaciones que no son importantes y no meterte en chismes, es mejor apartarte de todo lo negativo. Tus números de la suerte son 00 y 88.