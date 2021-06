Los hechos ocurrieron en la ciudad de Bogotá el pasado fin de semana cuando se celebraba el dia del padre en el país. Grave denuncia de una joven contra su novio por agresión causada por celos

El pasado sábado 19 de junio, Angiel Romero estaba con el que en ese momento era su pareja y unos amigos departiendo en un apartamento en el barrio el Tunal. Todo era risas y música, hasta que Carlos Alberto Rincón Veloza comenzó a actuar de manera extraña.

Según contó Romero, Carlos Alberto comenzó a celarla con su amigo y tratarla mal.

“En ese momento yo decido irme para el apartamento de él, yo me estaba quedando allí porque vivo en Silvania. Luego de llegar a su casa comencé a empacar mis cosas para irme, porque la verdad estaba muy triste por su comportamiento y ya no lo quería ver”.

Minutos después, Angiel escuchó que abrieron la puerta, era Carlos Alberto, quien comenzó a gritarla y a reclamarle por haberlo dejado “tirado” en el apartamento de sus amigos.

“Yo le digo que mejor me voy porque no me aguantó su falta de respeto, cuando cojo mi maleta y voy a abrir la puerta, él me agarra del pelo y me tira al piso”.