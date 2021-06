Mirna Schindler reveló que asesora del hogar maltrató a su hija a los 6 meses de edad

La tarde del martes, el programa Hola Chile dio a conocer el testimonio de una mujer cuyos mellizos fueron maltratados por una asesora del hogar. Los menores alertaron sobre lo sucedido a través de unos dibujos, los que provocaron la reacción de sus padres. Mirna Schindler se refirió al tema recordando una experiencia personal, pues su hija sufrió el mismo tipo de maltratos cuando solo tenía 5 meses de edad.

“Han pasado más de 21 años de esto. Ocurrió cuando mi hija tenía 6 meses. Mi hijo que le sigue tenía 2 años y medio, un poco más. 3 años casi”, contó la destacada periodista. “Esto le ha pasado a mucha gente. Yo en ese tiempo no tenía cámaras ni pruebas contra ella”, agregó, indicando que la mujer vivía en su casa junto a su hija.

Mirna Schindler en “Hola Chile” – La Red

Mirna Schindler reveló que una de las cosas que llamó la atención de su esposo, era que la mujer “trataba muy mal a la niñita”. “Ahí las primeras alarmas, pero uno dice ‘bueno, situaciones que luego uno va enhebrando’, porque son puntos aislados. Otro tema, es que ella había sido muy maltratada cuando niña. Entonces uno pudo haber dicho ‘cuidado acá’. Pero nada hacía presagiar lo que terminó ocurriendo”, agregó.

“Cuando nosotros nos enteramos había cinco personas que rodeaban la historia, desde el hombre que arreglaba el jardín hasta el portero. Todo el mundo sabía que en mi casa había maltrato a los niños. A mi guagua la zamarreaba. Y tú sabes que el síndrome de la guagua zamarreada puede terminar en la muerte de una guagüita. Es gravísimo”, señaló.

Mirna Schindler: “No te sientas culpable”

Durante su relato, Mirna Schindler contó cómo lograron develar la situación. Según explicó, fue terrible. “Yo trabajaba como bestia en ese tiempo, y uno confiaba cien por ciento en estas personas porque no había otra forma de dejar tus niños al cuidado“, dijo.

“Mi hija mayor, que tenía 5 años de diferencia con el de al medio… Estos hechos no ocurrían cuando ella estaba presente (…) Lo más probable es que ella también haya sido maltratada”, agregó, para luego dirigirse a la mujer que se encontraba en un móvil junto a una periodista del programa.

“No te sientas culpable”, le dijo la periodista a la entrevistada – La Red

“Lo único que te puedo transmitir, es la tranquilidad de que, primero, no pasó a mayores, que estas cosas se superan y que no te sientas culpable. Son situaciones que desafortunadamente ocurren, pero que en el caso tuyo y mío, francamente tenemos que dar las gracias que no pasaron y que no terminaron en tragedia como ha ocurrido en otros casos“, le comentó.