El descargo de Neme contra quienes se oponen a las vacunas: “En esa lógica de m… yo no entro”

El pasado domingo, José Antonio Neme recibió una crítica por su postura a favor de las vacunas. Este hecho motivó al periodista a realizar un descargo, aludiendo a quienes se oponen a estas prácticas.

A través de un video, el animador del Mucho Gusto advirtió que le daría un cierre al tema que lo ha tenido “bastante inquieto”. “Soy de mecha bien corta y no me gusta que me arrastren el poncho“, señaló, para luego dirigirse a quienes lo han insultado por mostrarse a favor de las vacunas.

“A todas aquellas personas que escriben que soy un dictador y vendido. La verdad que el tema es muy interesante para no hacerse cargo“, dijo. “Primero, voy a ser provacuna de aquí hasta el día que me muera y voy a hacer todo lo posible para que la gente se vacune contra esta y contra cualquier otra enfermedad”, remarcó.

“Digan la soberana estupidez que quieran, pero a mí no me van a mover ni un cuarto, ni un centímetro”, continuó, para luego advertir: “A mí no me van a convencer de nada, porque yo tengo la piel más gruesa que la de un tiranosaurio rex. Me importa un bledo que me insulten, me importa un soberano pepinillo que me digan que soy un vendido (…) En esa lógica de mierda yo no entro“.

Neme: “Verdad que la vacuna es lo más peligroso que han ingerido”

En la misma línea, el periodista se refirió a una de las teorías que han surgido en torno a la vacuna contra el Covid-19, la que apunta a la inyección de un chip. José Antonio Neme se mostró incrédulo al respecto y descartó la opción aludiendo a la irrelevancia de su rutina personal.

“Como si nuestra vida fuera tan interesante, como si nos estuvieran siguiendo. Síganme, yo voy de la radio al canal, al supermercado, a mi casa… No tengo nada que ocultar, mi vida es pública 24/7 . Así que chipéenme todo lo que quieran”, dijo.

Finalmente, se refirió al supuesto “magnetismo” de la vacuna.”Verdad que la vacuna es lo más peligroso que han ingerido“, comentó sobre este tema, indicando que “el nivel de ignorancia en Chile y a nivel mundial es un grave daño a la salud pública (…) La antivacuna es una conducta pelotuda e irresponsable con el resto”.