Mhoni Vidente: horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice cuál es el planeta que dominará tu signo en esta semana.

Aries

En esta semana el planeta Marte te estará dominando, es decir, que tu signo atravesará por una etapa de renacimiento en lo laboral. Te llegará una propuesta de trabajo nuevo que te dará un mayor ingreso y sobre todo mejor nivel profesional. Recuerda que es importante realizar constantes estudios universitarios e idiomas para que estés bien preparado para cualquier proyecto. Marte con tendencia al Sol rige todo lo relacionado a emprender un negocio propio. Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 07 y 23; trata de usar más el color amarillo para atraer la abundancia. En el amor seguirás con tu pareja actual y ya hablando de un compromiso firme; para los Aries que están solteros, les viene un amor nuevo del signo de Capricornio, Géminis o Libra que va ser muy compatible contigo. Te haces una cirugía médica, todo saldrá de lo mejor.

Tauro

Para este signo estará dominando el planeta Venus con tendencia a la Luna, lo cual significa que es momento de madurar y crecer en lo personal. Si tienes una pareja estable, es tiempo de formalizar; y si te encuentras solo, debes buscar una relación que te haga crecer y sentir mejor. Te harán una invitación de viaje relacionado con un negocio nuevo, no dudes en abrir nuevas rutas de progreso. Te llega un dinero extra por cuestión de lotería con los números 06 y 39; usa mucho perfume antes de salir de casa para cortar lo negativo. El viernes será un día de suerte para tu signo, trata de prender una vela blanca y pedir lo que tanto deseas, verás cómo será cumplido muy pronto. Arreglas asuntos legales a tu favor. Tu color de la abundancia es el amarillo. Trata de seguir con la alimentación saludable y el ejercicio que te estas viendo de lo mejor.

Géminis

El planeta que te regirá en estos días es Mercurio con tenencia en Urano, lo cual detonará una explosión de ideas nuevas y mucha fuerza en tu interior para alcanzar lo que tanto deseas. Te recomiendo que salgas en las mañanas a caminar para poder recibir toda la energía positiva de Mercurio y resolver tus dudas, sobre todo canalizar lo negativo en algo positivo. Tendrás días de muchas sorpresas agradables, incluyendo sacarte un premio grande en la lotería con los números 03 y 27; tu mejor día será el miércoles. Sales de viaje por proyectos nuevos. Cambias de look y renuevas tu guardarropa. En cuestión de amor, si estás soltero seguirás así estos días, sólo conociendo amantes de ocasión; pero si estás en una relación, es el tiempo de llevarla a otro nivel, es decir, formalizar y pensar ya en tener una familia.

Cáncer

Te regirá la Luna con tendencia a Júpiter, lo cual indica que serán días de suerte en cuestión de negocios y también en relaciones sentimentales, es decir, que por fin dices adiós a la soltería y buscarás un compromiso firme; sin embargo, en cuestión de negocios debes de ser más constante en todo lo que realices y verás el fruto de tu trabajo. Trata de seguir con tus estudios universitarios y estar más preparado para enfrentar tu vida laboral. En tu trabajo habrá cambios y reajuste de personal. Los Cáncer son el psicólogo del Zodiaco, ya que los caracteriza su forma de ver la vida con mucho positivismo y por eso siempre dan el mejor consejo cuando se lo piden por eso. Semana de comunicación con tu familia y seres queridos. Tus números de la suerte son 09 y 21; tu color de la abundancia es el azul y tu día de prosperidad el lunes.

Leo

Te regirá en estos días el Sol con tendencia al Sol, es decir, que es el momento de quitarte obstáculos y frenos de tu mente para alcanzar el éxito. Te recomiendo que el martes prendas una vela blanca y pidas a tu ángel guardián que te quite todo lo negativo que te pueda rodear. Ya no busques tanto el amor, déjalo que llegue solo, recuerda que lo más importante es tener una pareja que te haga crecer y no muchos amores fugaces que sólo te quitan energía positiva. En cuestión de trabajo te darán un reconocimiento económico. Tu punto débil es la espalda, así trata de ir con tu médico para un chequeo. Te buscan familiares para invitarte a salir de viaje para finales de mes. Mandas a arreglar tu coche para cambiarlo por uno más reciente. Te regalan una mascota. Tus números de la suerte son 01 y 44; tu color base de la prosperidad es el amarillo.

Virgo

El planeta que te regirá en estos días será Marte con tendencia a Júpiter, lo cual indica que tu intuición te ayudará a salir avante de cualquier problema que se te presente. Una metamorfosis de ideas y energías positivas estarán rodeándote; pero trata de mantener tu mente y cuerpo lo más saludable posible para tener mayor fortaleza espiritual. Sé más discreto con tus planes a futuro para evitar energías negativas. El miércoles será un día de suerte para tu signo con los números 02 y 51; usa más los colores blanco y naranja para atraer más abundancia. Te hacen un regalo por parte de un amor nuevo, son tiempos de formalizar en tu vida sentimental; para los Virgo que tienen pareja serán días de conflicto y celos, así trata de calmarte y no hacer discusiones grandes. Te llega una propuesta nueva de trabajo fuera de tu cuidad o tu país.

Libra

El planeta que te regirá en estos días es Mercurio con tendencia a Marte, lo que significa que alcanzarás la felicidad en todos los sentidos. Es momento de dejar todo lo que no era para ti y ya no guardar rencor, liberar karmas; la parte negativa de Libra es que no sabe perdonar a quienes le hicieron daño, pero en estos días Mercurio te ayudará a estar mejor. Para los Libra que están en pareja tendrán una sorpresa de embarazo. Te invita a salir un amor prohibido, es decir, casado; trata de no meterte en problemas y decirle no a esas tentaciones. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 29, trata de usar algo de plata para protegerte de todo lo negativo. Tus colores de la prosperidad son el azul y verde; tu día mágico el viernes. No lo pienses más, es tiempo de cambiar de coche y eso te ayudará a avanzar más en tu vida.

Escorpión

En esta semana el planeta que te regirá es Júpiter junto a tu regente, el astro rey, Sol; lo que significa que habrá un cambio radical en tu vida hacia lo positivo y en el ámbito laboral. Júpiter indica que es momento de reacomodar tus metas a futuro, ya que las propuestas de mejor un trabajo te estarán rodeando en estos días. El Sol también favorecerá el ámbito económico, es decir, que te llegará un dinero extra, pero debes cuidarlo y no hacer compras que no vas a necesitar. Volverás a estar en forma en cuestión de ejercicio y alimentación. Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 23, trata de usar mucho los colores azul y rojo para tener más abundancia. Un amor muy apasionado del signo de Cáncer, Virgo o Acuario te llegará en estos días y será muy compatible contigo. Te invitan a salir de viaje para finales de mes. Tu día mágico es el jueves.

Sagitario

En esta semana te regirá el planeta Mercurio con tendencia a Neptuno, esto significa que todos los sentimientos puros estarán muy presentes en tu vida; es decir, que el amor llegará para quedarse y las verdaderas amistades se harán presentes. Es momento ser más egoísta y lograr tus planes a futuro. Te recomiendo que empieces a buscar mejores opciones de trabajo y mejor sueldo, ya que se te van a dar sin problema. Neptuno te ayudará a tener triunfos en cuestión de proyectos. Tus números mágicos con 17 y 30. Cuidado con problemas de estómago y ulcera intestinal trata de estar un poco mas relajado y tener una buena alimentación saludable. Para los Sagitario que están solteros encontrarán el amor con alguien del signo de Leo, Piscis o Aries que será muy compatible contigo. Tu día cabalístico es el lunes; tus colores el amarillo y naranja.

Capricornio

En estos te regirá Plutón con tendencia a Marte, esto indica que será una semana de comienzos nuevos, reacomodar tus planes y empezar a madurar tus ideas. Tu signo junto al planeta Marte es una combinación para aventurarse a los cambios radicales y empezar de cero, dejar los malos amores y vicios que sólo te hacen perder tiempo. Empieza un curso o retoma tu carrera universitaria. Un amor del signo de Aries o Virgo regresará a tu vida, pero trata de ya no ser tan infiel y tener una relación de pareja más estable. Tendrás un golpe de suerte con los números 26 y 13. Usa más el gris y el rojo para atraer la abundancia. Piensas mucho en cómo hacer dinero y eso hace que la energía de la abundancia no te llegue, deja fluir y verás cómo el dinero llegará a ti. Controla tu carácter explosivo porque está alejando de ti a personas que te quieren. Tu día mágico es el jueves.

Acuario

¡Muchas felicidades! Estás en época de renovar energías y estar al 100% en todo lo que realizas.El planeta que te estará dominando es Marte con tendencia a Urano, esto significa que es tiempo de madurar y crecer profesionalmente, atravesarás por una ola de energías que harán cambiar tu forma de pensar. El miércoles será un día mágico para tu signo, te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel de la guardia lo que tanto necesitas y verás que será cumplido muy pronto. Los Acuario son conquistadores y coquetos por naturaleza, pero esta semana deberás elegir un amor del signo Aries, Libra o Escorpión y ya buscar un compromiso más firme. Arreglas asuntos de escrituras o título de coche. Serán días de muchas reuniones y fiestas con tu familia. Tus números mágicos son 15 y 19; tus colores dominantes son el rojo intenso y el amarillo, trata de usarlos más.

Piscis

Semana de suerte en todos los sentidos para Piscis porque el astro rey Sol con tendencia a la Luna estará dominando sus energías. Empieza el negocio que tienes en planes, ya que el éxito te rodea sin complicaciones. Debes de ser menos dramático en tu vida sentimental, aceptar las cosas malas y aprender de ellas. El jueves será un día mágico, sobre todo en juegos de azar con los números 03 y 08, agrégale tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Cuídate de problemas de estómago. Decides volver a estudiar para tener mayor valor en tu vida profesional. En el amor te buscará alguien del signo de Cáncer, Escorpión o Acuario que será muy compatible con tu signo; la Luna dominará la estabilidad en tus relaciones amorosas, así que déjate querer porque son tiempos de formalizar tu situación sentimental. Pagas una deuda de tu casa o coche.