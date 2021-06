Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente llegó con sus horóscopos para decirte cuál es la carta del tarot que dominará a tu signo en este fin de semana.

Aries

Debes tener cuidado con las traiciones de amores y amigos, así que sé más cauteloso y discreto con tus planes a futuro porque que tu felicidad es la envidia de otros. En el horóscopo del tarot, El Loco indica que saldrás adelante en cualquier problema legal o si estás en tramites de un crédito, te será aprobado. La carta te hace fuerte, te recuerda que no debes tener miedo a los retos y estás en el proceso de cambiar de trabajo y empezar un negocio, hazlo, saldrás victorioso. Tendrás un golpe de suerte y será un fin de semana de reflexión en tu vida personal. Un amor del signo de Capricornio o Acuario llegará para quedarse. Tu mejor día será el domingo con los números 00 y 13. Recibirás una sorpresa que te hará muy feliz. Te regalan una mascota.

Tauro

En el tarot te salió El Mundo y quiere decir que debes tomar un tiempo para ti, no todo es trabajo en la vida; te recomienda dejarte querer y recordar que el amor no es complicado, el complicado es uno, así que deja a un lado los prejuicios y empieza a amar. La carta te da la suerte en todo y más en juegos de azar con los números 03 y 41. Usa mucho el color rojo para estimular la abundancia. El Mundo en tu signo significa prosperidad y abundancia, no las dejes pasar. Si tienes una propuesta de trabajo tómala, te irá muy bien. Lo negativo de esta carta es la pasión, debes tener cuidado con enfermedades sexuales y traiciones amorosas. Será un fin de semana para despertar la consciencia y te darás cuenta qué necesitas realmente en tu vida. El amor de Escorpión o Aries estará muy cerca de ti.

Géminis

Tendrás un fuerza espiritual muy importante en estos días y lo que desees lo tendrás. En el tarot te salió la carta de El Juicio y refiere que dejarás atrás esos malos ratos y vendrá una racha de abundancia, así que aprovéchalo todo. La carta te pone sobre aviso de que hay personas a tu alrededor que te tienen envidia, así que prende una vela blanca el viernes para que te dé protección. Fin de semana de mucha pasión y amor con tu pareja. A los solteros les vendrá un amor nuevo del signo Virgo o Capricornio que será muy compatible. Visita a tu familia, ellos son el apoyo de tu vida. Empiezas un régimen de ejercicio que te hará estar de lo mejor para este verano. Tus números de la suerte son 08 y 21.

Cáncer

La carta de El Sol te dice que llegó el momento de progresar en lo económico. Será un fin de semana de muchos regalos que no esperabas, recuerda que tu signo es uno de los más queridos del zodiaco. Si estás soltero te llegará un amor de Escorpión o Acuario que será muy compatible contigo. El Sol también indica que debes cuidarte de las infidelidades, no abandonar tu relación y mantener encendida la llama de la pasión. Fin de semana de mucha diversión y para estar con los amigos. Te compras ropa y zapatos para estrenar. Te invitan a salir de viaje para finales de este mes. Cuídate de problemas estomacales. Tomas un curso de comunicación o leyes, eso es tu mejor virtud. Domingo para estar con la familia y preparar una carne asada. Te vendrá un premio en la lotería con los números 12 y 30.

Leo

El tarot refiere que seguirás con todo el poder y mando que necesitas para llevar acabo tus metas. La carta de la Luna significa que podrías tener problemas de chismes a tu alrededor, por ello evita meterte en asuntos que no son tuyos en estos días. Tendrás la fuerza para vencer cualquier obstáculo en tu vida. La carta de La Luna también indica que tendrás un asenso en tu trabajo y si estás por empezar un negocio, te recomienda hacerlo, te irá de lo mejor. Cuidado con las infecciones de la piel, no tomes tanto sol y ve con tu médico. En el amor seguirás muy estable con tu pareja. A los solteros les vendrá un nuevo amor de Sagitario o Piscis. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 13 y 29.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió La Estrella y advierte de debes tener cuidado con problemas de nervios y dolores de espalda porque son tu punto débil. Es necesario aprender a soltar situaciones que no son tuyas y dejar los corajes atrás, eso te ayudará mucho a estar de lo mejor. La carta también te recuerda que estás en una etapa de tu vida para tomar decisiones importantes que te harán prosperar en tu entorno. Recibes la invitación para emprender un negocio de redes sociales o publicidad. Procura tener la mente ocupada y tomar un curso de superación personal o algo relacionado con lo espiritual. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 14 y 50. Usa mucho el color blanco, te llenará de abundancia. Decides cambiar tu celular por uno más reciente. Tendrás una comida familiar.

Libra

Estarás rodeado de buenas noticias en lo laboral y lo amoroso. En el tarot te salió La Torre y significa que por fin dejarás atrás toda esa mala racha que venías soportando, pero la carta te advierte que debes de ser cuidadoso con los gastos y empezar a ahorrar para tu futuro. Vendrá un incremento en tu sueldo y te pagarán una deuda del pasado. En el amor se te declarará esa persona tan espacial para ti; es tu momento de formar una familia. A los solteros les vendrá un amor de Sagitario o Géminis que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 23 y 41. El fin de semana será de mucha convivencia con tus seres queridos. Cuidado con las dietas forzadas, procura no tomar medicamentos, tener un régimen de ejercicio y buena alimentación para estar de lo mejor.

Escorpión

La carta de La Templanza es una bendición para tu signo, pues eso que tanto deseabas llagará a tu vida, sólo debes tener en cuenta esa virtud que es la paciencia y no sabotear tu buena fortuna; así que tú tranquilo, el que se enoja pierde. Esta carta del horóscopo del tarot también representa la actitud hacia la vida. Pronto tendrás una nueva oferta de trabajo y será muy bien pagada. Empezarás un negocio y te irá de lo mejor, sólo cuídate de las traiciones de amigos y de no platicarles tanto tus metas. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 33 y 71. Usa mucho el color azul. A los solteros les vendrá un nuevo amor de Acuario o Cáncer que será muy compatible. Cuídate de problemas de estómago.

Sagitario

Es tiempo de cerrar episodios en tu vida amorosa que te han dejado muy lastimado y empezar una nueva etapa. Serán días de renovación en todos los sentidos y más en lo laboral, te ayudarán mucho a sacar todo los rencores y reacomodar tu sentimientos para empezar a vivir plenamente; es tu momento para ser feliz. En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Fuerza e indica que saldrás victorioso de cualquier pleito legal o familiar. Siempre ayudas a los demás, pero recuerda que a veces abusan de tu generosidad. Tendrás un fin de semana con mucha diversión a tu alrededor. Recibes la invitación para salir de viaje con tus amigos para el mes de julio. Llegará un dinero que te debían. Tendrás un golpe de suerte el día viernes con los números 02 y 78.

Capricornio

La carta de La Rueda de la Fortuna significa que vendrán a tu vida nuevas oportunidades de crecimiento en lo laboral y que te cuides de las envidias; evita platicar mucho tus éxitos. Organízate más con tus gastos para que puedas pagar tus deudas. Si estás estudiando es el momento de tomar otro curso de contabilidad o idiomas que eso te ayudará mucho en el futuro. En cuestiones amorosas tu corazón se parte en dos; recuerda que a tu signo les es muy difícil de ser fiel, pero no imposible, así que aclara tus sentimientos y quédate con una sola pareja. Te invitan a una fiesta familiar este sábado. Renuevas tu look, empiezas una dieta y haces ejercicio. Un amor de Virgo o Aries te hará muy feliz. Controla tu carácter que eso a veces te mete en problemas sin razón. Recuerda que tu punto débil es la estómago, así que cuídate de las infecciones. Tus números de la suerte son 05 y 38.

Acuario

Vendrá a ti una fuerza laboral muy importante porque estás en el momento de atreverte a ser líder en tu área y te irá muy bien. Recuerda que el carisma que tiene tu signo te ayudará a ser más exitoso en el trabajo, sólo es necesario pedir esa oportunidad para que te volteen a ver. En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Ermitaño y recuerda que: eres un conquistador natural y pocas veces te dejas atrapar por una relación; así que a disfrutar estos momentos. Te invitan a salir de viaje en agosto. Recibes un dinero extra gracias a una deuda del pasado. Tendrás mucha suerte el domingo con los números 14 y 15. Usa más el color blanco, te ayudará a tener más fuerza espiritual. Un amor de Aries o Tauro te buscará para volver. Tu padre te pedirá ayuda sobre un negocio.

Piscis

La carta de La Justicia significa que tendrás la oportunidad que estabas esperando para crecer más en lo económico, así que no platiques tus planes y verás que se concretarán. Esta carta del tarot en tu signo hace que seas más fuerte en cuestiones amorosas y decidas ser feliz. Recuerda que tu signo es muy voluble, pero trata de entregar tu corazón a quien se lo merece. Te invitan a salir de viaje en fin de semana para visitar a tu familia. Eres muy fuerte pero a veces hay personas que encuentran tu punto débil y abusan de ti, procura no ser tan transparente en tus planes. Tendrás un dinero extra por premio en la lotería con los números 07 y 31. Sigue con el ejercicio que ya te vez muy bien. Cambias tu celular o cancelas tu plan de pagos. Un amor de Cáncer o Aries se te declarará para estar en pareja.​