Galo Arellano se muestra orgulloso por su orientación sexual y responde a las críticas

A quienes tratan de limitar mis derechos o mis capacidades profesionales por pertenecer a una minoría les digo: Soy feliz y su intolerancia me fortalece, su fanatismo me es ajeno, su homofobia me da pena. Critiquen, yo viviré mi vida a plenitud, de frente, sin temores. https://t.co/PVrhToKvm2