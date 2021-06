Julio César Rodríguez por denuncia contra Luis Gnecco: “Esto es muy condenable”

El sábado pasado se conoció que el actor Luis Gnecco será formalizado por violencia intrafamiliar, luego que fuera denunciado por agredir a su exesposa en su domicilio ubicado en la comuna de Ñuñoa. Julio César Rodríguez se refirió al tema la mañana de este lunes, en el matinal Contigo en la Mañana, criticando su actuar de manera categórica.

Las palabras del comunicador surgieron luego que explicaran que las lesiones sufridas por la expareja del actor fueron consideradas como leves. “Ni leves ni nada, estamos en un momento además de no a la violencia, de ninguna naturaleza”, dijo según consigna La Cuarta.

“No debe ocurrir esto que ocurrió y por eso esto ha sido condenado transversalmente. Aquí está en juego también la dignidad de dos personas y Luis Gnecco es un actor, trabaja también con su imagen. Entonces es bien fregado el tema también para él, por eso hay que ser lo más transparente y ecuánime posible en esto digamos. Pero la bajada editorial es que no a la violencia no más. No no más“, agregó.

Julio César Rodríguez por denuncia contra Luis Gnecco

Durante el matinal, el animador reflexionó en torno a la situación que enfrenta actualmente el actor de Neruda (2016), quien además estuvo internado por Covid-19 en marzo pasado. “Siempre fue muy activa su participación, su voz en la ciudadana no solamente como actor sino que también como un personaje con opinión, un personaje que ha participado en la escena política también”, dijo.

“La verdad es que la situación es muy lamentable, muy lamentable todo lo que ha ocurrido. Y no nos cabe otra cosa que decir que esto es muy condenable“, sostuvo.