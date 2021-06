La responsabilidad reproductiva no es cosa de mujeres: datos sobre la inyección anticonceptiva para hombres

La salud reproductiva ha sido cosa de mujeres, Vasalgel, la primera inyección anticonceptiva para hombres, busca cambiar la situación.

Con la transformación que se ha dado con las nuevas masculinidades, nos cuestionamos acerca de los roles y las tareas que hemos asumido como mujeres y que han eximido a los hombres de su responsabilidad.

Una de ellas es la salud reproductiva, que por mucho tiempo ha quedado sólo de nuestro lado. Si no se desea tener un hijo, entonces la mujer es la responsable.

Aunque en la actualidad hay anticonceptivos de última generación con el 99 por ciento de efectividad, cifras de la Fundación Parsemus señalan que 85 millones de embarazos no deseados ocurren en el mundo cada año.

Dado el panorama, la fundación tiene como objetivo trabajar en mejoras significativas para la salud, una de ellas es el desarrollo de la primera inyección anticonceptiva para hombres en el mundo.

Vasalgel, la inyección anticonceptiva para ellos

Es reversible

Se trata de un anticonceptivo no hormonal de acción prolongada con una ventaja significativa sobre la vasectomía, lo que hace que sea más fácil revertir sus efectos.

Cómo se aplica

El procedimiento es similar al de una vasectomía sin bisturí, excepto que se inyecta un gel en el conducto deferente (el conducto por el que nadan los espermatozoides), en lugar de cortar el conducto (como se hace en la vasectomía).

Imagen de la Fundación Parsemus que muestra cómo se aplica el anticonceptivo.

Qué pasa si un hombre desea tener hijos

Si un hombre desea restaurar el flujo de esperma, ya sea después de meses o años, el polímero se disolverá y se eliminará.

No protege de las infecciones de transmisión sexual

Es súper importante que tengas en cuenta que este método anticonceptivo no es de barrera, por lo que si bien evitará embarazos no deseados, no protege de infecciones de transmisión sexual a ninguna de las partes.

¿Cuándo estará disponible en Latinoamérica?

Vasalgel sigue en pruebas por parte del Indian Council of Medical Research (ICMR), quienes las pusieron en pausa debido a la emergencia sanitaria por coronavirus.

En Estados Unidos la FDA, dio luz verde para la comercialización en dicho país.

Para Latinoamérica tendremos que esperar a que las autoridades sanitarias pertinentes den el visto bueno.

Aún no hay información oficial sobre la comercialización y aplicación de la inyección.