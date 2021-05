La experiencia de Daniela Nicolás en el Miss Universo: Uno de sus vestidos fue quemado y manchado

Pese a que no avanzó en una de las etapas, la representante de Chile en el Miss Universo, Daniela Nicolás, dejó muy en alto en nombre del país. La también actriz se ganó el cariño y respeto de miles de personas por su increíble personalidad y carisma.

Sin embargo, no todo fue color rosas en su paso por el certamente. Recientemente, en entrevista para BioBioChile reveló un trago amargo que vivió antes de salir a desfilar, un raro acontecimiento que al parecer fue un saboteo a la hermosa chilena.

Instagram @danielanicolas

Le quemaron un vestido a Daniela Nicolás justo antes de desfilar

La también presentadora de televisión contó que hizo muy buenas amigas durante el Miss Universo. Sin embargo, alguién se encargó de quemar y manchar con maquillaje uno de sus vestidos antes de salir a su presentación preliminar.

Daniela Nicolás asegura que: “No tengo ni una pista para saber quién fue”. Pero todo indica que el ataque no era solo contra ella, pues contó que el dia anterior le habían maltratado el traje típico a Miss Honduras.

En este sentido, contó que todas las participantes empezaron a tener cuidado, pues sabían que algo raro estaba pasando. “Muchas decían ‘hey, no dejes tu vestido ahí porque están pasando cosas y es mejor prevenir que lamentar’. Y como yo no tenía mala onda con nadie, pensé que no me iba a pasar nada”, dijo la modelo de 28 años.

Asimismo, Nicolás recordó que le tocó un camarín cómodo y estaba cerrado con puerta a diferencia de otros.“Muchas empezaron a decir si podían entrar a mi camarín porque querían privacidad, cambiarse en un lugar con puerta. Y claro, de ser cuatro -que podían estar en el lugar-, terminamos siendo muchas”, aseveró.

Del mismo modo, detalló que por allí también pasaban constantemente el personal de producción del evento.

Lamentablemente, en el momento menos esperado se encontró con el desagradable escenario luego de salir un momento a la peluquería a retocarse.

“Después de haber estado 15 minutos afuera de mi camarín, vuelvo y veo mi vestido doblado entero, con una plancha de pelo caliente encima y puros maquillajes abiertos, dados vuelta encima”, aseguró.

Salió a desfilar con el vestido quemado y manchado, pero no se notó

Como todo esto ocurrió en pleno certamente, Daniela debió usarlo en esas condiciones pues no tenía otra opción. “No tenía tiempo (…) Era usar el vestido que me habían quemado, o salir con el traje típico de nuevo”, dijo.

Para ella fue muy duro el momento y su reacción inmediata fue no revisarlo detenidamente, no quería ver los daños. Sin embargo, despúes lo revisó.

“Lo vi después. Me saqué el vestido y lo revisé. Como el vestido tenía mucha mostacilla y mucha cosa, el que se daba cuenta era muy psicópata. Tenía dos opciones: enojarme para después desenojarme antes de salir… o no enojarme y tomármelo de la mejor forma, que fue lo que hice”, dijo.

La corona volvió a Latinoamérica

El pasado 16 de mayo, la mexicana Andrea Meza fue la ganadora del certamen de belleza más importante, el Miss Universo. De esta manera, después de 6 largos años la corona volvió a tierrras latinoamericas.

Recordemos en el 2014 la colombiana Paulina Vega fue la última latina en coronarse como la mujer más linda del universo. Sin embargo, la primera y segunda finalista fueron Miss Brasil, Julia Gama y Miss Perú, Janick Maceta y la ganadora Miss México.

Algunos han catalogado esta final como una “fiesta latina”. El Miss Universo fue cancelado en el 2020 por causa de la pandemia de coronavirus.