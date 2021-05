Madre de imputado por crimen de hermanos en El Bosque: “No piensen que yo tuve algo que ver”

La mañana del miércoles, el matinal Bienvenidos se contactó con Alejandra del Campo, madre de Fernando Behm, imputado por el crimen de dos hermanos que fueron encontrados muertos en su domicilio en la comuna de El Bosque.

En el programa, la mujer fue consultada por cómo vio a su hijo durante el proceso de formalización. Al respecto, comentó: “Yo no veo televisión. Ahora la prendí porque estoy hablando con ustedes. No tengo idea de nada de lo que está pasando. Me he contactado solamente con ustedes y no quiero ver nada, porque me afecta más de lo que pudiera aguantar”.

Tonka Tomicic se refirió a las acusaciones que enfrentó Fernando Behm, comentando que en la información que les entregó el Fiscal Cristián Toledo, se acreditarían los delitos de doble homicidio y violación. Al respecto, la mujer señaló que no lo negó, pero sí lo puso en duda al no creer que su hijo pudiera haber cometido dichos actos.

Alejandra del Campo pidió “que no piensen que yo tuve algo que ver“. “Mi hijo no decía nada. Ese día que llegó a la casa estaba muy apurado por irse, no sé que lo que pasaba (…) Yo estaba totalmente ajena a lo que había hecho. Nunca pensé que le pasaba otra cosa, solo pensé que andaba apurado. Yo no le ayudé ni tampoco me enteré“, explicó.

Amaro Gómez-Pablos en Bienvenidos – Canal 13

Durante el programa, la mujer escuchó el audio que Behm le envió a su primo. Al respecto, comentó: “Mi hijo me comentó a mí que la niña le sacaba las pastillas a la mamá y que se tomaba pastillas que la mamá tenía para los nervios y andaba todo el día volada. Me comentó que él la había grabado y que esos videos estaban en su celular”.

Tonka Tomicic intervino

Tras las palabras de la mujer, Tonka Tomicic le pidió respetar la memoria de las víctimas y detuvo la conversación. Momentos más tarde, el tío de las víctimas, Álex Madrid, se refirió a las declaraciones de Alejandra del Campo.

“La señora sigue haciendo un show. Su hijo es un asesino. ¿Ella quiere que diga la forma en que mató a mi sobrino? ¿Quiere que diga las lesiones que tenía? Entonces yo le voy a decir a esa señora que nosotros tenemos todos los antecedentes de los cuatro hijos”, señaló.

“Mi sobrina no es una drogadicta. El Servicio Médico Legal acreditó que mi sobrina no tiene droga en el cuerpo“, agregó, siendo interrumpido por Tonka Tomicic. “Entiendo tu impotencia, pero no entres en otros miembros de la familia. Vamos al punto. Sé que es difícil”, comentó la animadora.

Álex Madrid, tío de las víctimas – Canal 13

“Pero ella miente, Tonka. Está mintiendo, diciendo que mi sobrina es drogadicta y el examen arroja negativo. Díganle a esa señora que tenga un poco respeto. Aquí todos conocen a Rubén, hizo lo mismo en cinco casos. Ella tiene que guardar silencio. Tiene que respetar, nosotros estamos en un duelo, aquí mataron a dos personas. El tipo tenía todo planeado y la mamá es una encubridora. Basta ya de tanta basura”, agregó Madrid.