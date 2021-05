La desaparación de Sara Sofía sigue siendo un misterio para las autoridades. Tía de Sara Sofía acude a un video para pedir que la ayuden a encontrar a la niña

Hace unos días se conoció que la búsqueda de la menor se habría detenido al parecer por falta de pruebas en el caso.

Y es que desde el pasado 24 de abril se habría detenido la búsqueda de la menor en la ciudad de Bogotá. Así lo dio a conocer el diario El Tiempo, que consultó con la Fiscalía sobre el tema y les aseguraron que la búsqueda continuaba, aunque no especificaron cómo ni dónde.

Además decidieron extender la pregunta a la Defensa Civil, que respondió que las labores, por su parte, se habían suspendido el 24 de abril al no haber nuevas evidencias.

Luego de conocerse todo esto, Xiomara conserva la esperanza que la pequeña de ocho años, de ojos claros y cabello rubio, aún permanece con vida por lo que no se detiene en su búsqueda.

Por esa razón pidió a los colombianos no dejar que la desaparición de la niña quede en el olvido.

A través de un video publicado por Blu Radio explicó que en los cuatro meses que han pasado desde la desaparición de la pequeña Sara Sofía no pierde la esperanza de encontrarla.

“Llevamos cuatro meses sin saber qué pasó con Sara Sofía, no sabemos dónde está, no sabemos qué le hicieron, no sabemos quién la tiene. Acudo a ustedes porque el caso se ha quedado en el olvido como muchos otros”