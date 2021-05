Hija de Giovanna Grandón sale en su defensa tras críticas: “No importa su formación académica”

Giovanna Grandón, más conocida como Tía Pikachu, fue electa para formar parte de los constituyentes que redactarán la nueva carta magna de Chile. Grandón se convirtió en viral por participar de las protestas en medio del estallido social con un disfraz del personaje amarillo de Pokémon.

Tras las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, la candidata del distrito 12 consiguió uno de los 27 escaños que logró la “Lista del Pueblo”. Pero tal como su victoria ha sido aplaudida, también ha recibido cuestionamientos que apuntan a su formación académica.

Un tema del que habló su hija a través de una publicación en redes sociales, haciendo frente a las críticas. La directora de arte partió diciendo que “la ‘Tía Pikachu’ pudo ser la mamá de cualquiera de ustedes, ya que es la representación de la clásica mamá o abuela chilena”.

“Esta vez me tocó a mí, y fue ella… La mujer que me dio la vida, es ahora una de las constituyentes de nuestro país. Y nunca me ha gustado sentir a mi madre expuesta. ¿A quién sí?”, agregó, indicando que “algunos de mi edad la critican solo por contar con estudios técnicos en educación parvularia, pero cuando ella y mi padre tuvieron el dinero para pagar estudios superiores profesionales decidieron dedicar ese dinero a mis estudios”.

Giovanna Grandón y su participación en la política

Respecto a la participación de su madre en la redacción de la nueva Constitución, la joven explicó que “ahora está en otra posición. Esa misma entereza y amor lo dará por Chile y su gente. Seguirá siendo una hermosa y trabajadora madre que seguirá dando todo por su familia”.

“[email protected] en la política tienen asesores y ella también. No importa su formación académica, no importa la fluidez de su discurso o los datos económicos que maneje, ella entiende las necesidades sociales porque las ha vivido, y se conmueve ante la injusticia, luchando sin descanso por la salud de sus hijos” agregó.

Finalmente reveló que su madre pasó dos décadas trabajando con niños en riesgo social, de hogares y del Sename. “Niñ@s con sus infancias vulneradas, signos de abusos y golpes”. En este sentido, hizo un llamado para que “honremos a las obreras, a las educadoras, honremos a nuestras madres, abuelas y tías. Nosotras mismas sabemos lo que es vivir en un estado patriarcal, nosotras sabemos lo que es nos violenten psicológica y físicamente”.