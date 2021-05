Pamela Díaz sorprende a sus seguidores con atrevida foto: “Muy sexy ¿qué más se puede pedir?”

Tal parece que la presentadora de televisión Pamela Díaz quiere retomar de lleno sus dotes como modelo. La nacida en Puerto Montt se ha destacado en su participación en el programa Me late prime,

Y aunque ha resaltado en varias oportunidades como animadora, cabe recordar que su carrera televisiva inició como modelo. En el año 1990, Díaz participó en un concurso de belleza en el programa Venga conmigo, de Canal 13.

Dicha producción fue conducida por José Alfredo Fuentes, y también le permitió a la Pamela Díaz incursionar en la televisión y farándula chilena.

Recordemos que la también empresaria es conocida como La Fiera, pues desde siempre ha demostrado que no le importa que tan bien caiga su opinión respecto a cualquier tema, siempre la da. Sus duros comentarios y críticas han hecho que Díaz se envuelva en pólemicas más de una vez.

Más de 2 millones de fans acumula en su cuenta oficial. Foto: Instagram @pamefieradiaz

Pamela Díaz y su atrevida foto en ropa interior

En su cuenta de Instagram, ‘La Fiera’ tiene más de 2 millones 400 mil seguidores. En dicha plataforma, constantemente comparte con sus fans sobre sus proyectos, emprendimientos, familia y hasta bromas.

En una de sus publicaciones más recientes, la también empresaria deslumbró con una osada fotografía posando en ropa interior. La modelo tenía mucho sin mostrar su lado más atrevido en sus post.

Con un camisón abierto de color blanco, ropa interior negra y una sonrisa y mirada seductora, Pamela Díaz posó para las cámaras.

“Qué tengan buena semana People”, escribió Díaz en el post que ya tiene más de 38.400 ‘likes’. Es evidente que se trató de un trabajo de modelaje, pues se encargó de etiquetar a todo el personal asistente, peluquería, fotografo y producción.

Inmediatamente sus fans reaccionaron ante la atractiva imagen de La Fiera. “Negra linda, eres guapa y simpática ¿qué más se puede pedir”, “qué fotaza, regia estupenda”, “qué bella mi pame ídola me encantas” y “la negra más linda de Chile”, fueron algunos de los comentarios.

Recientemente, a través de sus historias de Instagram compartió una imagen posando y escribió: “Aquí vamos, modo modelo”.

Pamela Díaz se ha casado en dos oportunidades y actualmente es polola de Jean Philippe Cretton. Foto: Instagram @pamefieradiaz

Recibió el 10% de su ex esposo Fernando Téllez

Pamela Díaz, confesó que recibió el 10% de AFP de su segundo ex esposo, el empresario Fernando Téllez. La mujer de 40 años se unió a todas aquellas que demandaron a sus parejas, reteniendo el dinero y así pagar la deudas con sus hijos.

Hace unos días,en medio del programa Me late prime, transmitido por TV+, la panelista se animó a contar su caso en vivo. Detalló además que ya realizó los tres retiros correspondientes.

“Ya no me queda nada, estoy raspando la olla”, afirmó. Por lo tanto, Sergio Rojas le preguntó si había recibido el 10% de algún ex esposo, según reseña AR 13.

La también empresaria no tuvo pelos en la lengua para contestarle a su compañero entre risas: “Solo de uno de ellos, seré más weona”. Pamela Díaz se benefició del 10% que acumulaba el padre de su hija menor, Pascuala.

Por si fuese poco, agregó que está en proceso la demanda de su otro ex esposo, Manuel Neira. “Lo demandé primero y el otro está en trámite, que no me lo va a dejar”, confesó.

En otro orden de ideas, también contó que los trámites de su divorcio con Téllez están a puto de concretarse. “Ya la otra semana voy a estar soltera… voy a estar soltera para siempre, me falta solo la Iglesia”, dijo.

En este sentido, Díaz sueña con volver a contraer matrimonio: “Me voy a volver a casar, es que yo creo en el amor”. Actualmente, la presentadora mantiene una relación sentimental con el periodista Jean Philippe Cretton.