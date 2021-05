La búsqueda de Sara Sofía sigue siendo un tema de atención nacional. Y es que tras varios meses de su desaparición no han podido dar con su paradero. Le pidieron al fiscal general intervenir en el caso de Sara Sofía

Muchas son las versiones sobre la desaparición de la pequeña Sara Sofía.

Incluso ha tomado fuerza la idea de un posible pacto de silencio entre la mamá de la menor y su padrastro. Desde entonces, son más las preguntas que certezas rodean el caso de la pequeña.

Noticias Caracol tuvo acceso a audios y al documento de 138 páginas donde está consignada toda la investigación.

Uno de los audios es de la vendedora ambulante que contactó por redes sociales a Xiomara Galván, tía de la niña, quien asegura que, entre Carolina Y Nilson Díaz, capturados por la Policía , hay un pacto de silencio.

De acuerdo con lo relatado ninguno de los dos puede revelar la verdad de lo que pasó:

“si él me deja yo lo voy a echar al agua, entonces llegó un señor y ella no me quiso seguir hablando”.