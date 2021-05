Elizabeth Loaiza publica video que justifica atentado a Lucas Villa y luego se retracta.

Que piensan de este video?.

La vida de todos vale lo mismo!!!.

Todos somos seres humanos y cómo lo dije en mi anterior publicación: Mi derecho termina donde comienza el de los demás. Esa frase funciona como reguladora, quiere decir que utilices tus derechos sin limitar los derechos de otros. Tu libertad termina donde empieza la mía.

Fuerza Lucas. 🦾🦾

Desactivé los comentarios porque hay gente tan brutaaaaa que sus ojos no los dejan ver mas allá y no se toman el tiempo de leer lo que puse y solo estaban viendo el video que por cierto: NO LO HICE YO. Solo me gusta saber que pensamos todos de lo que está pasando pero, salieron fue a atacarme. Ahí se deja ver el odio, el resentimiento y todo lo malo que ronda por estos días. Cero empatía!!!.

Lean queridos, LEAAAAAN!!!. No critiquen y critiquen sin antes LEER. No sean vagos, ni perezosos. LEAAAAN, que por eso estamos como estamos. Por atacarnos de la nada!!!.”