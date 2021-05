“Brilla, weona, ¡brilla!”: brillar es también nacer desde la oscuridad

Tras el éxito rotundo de “Weona, tú podí”, los seguidores de la escritora Carmen Castillo estaban esperando con ansiedad su segundo libro. Pero en lugar de la versión 2 del anterior, llega “Brilla, weona, ¡brilla!”, el que, a pesar de que la intención es nuevamente motivar por el amor propio, tiene una temática diferente.

“Brilla, weona, ¡brilla!” es un libro distinto, que invita a las personas a brillar, obviamente con el estilo ya clásico de Carmen Castillo, deslenguado y provocador. Una Carmen Castillo más madura, que llega para contar nuevos pasajes de su vida y que impulsa a sus lectoras a convertirse en una “¡mujer brillante!”.

“Brillar es aprender a reconocerte en tus talentos y capacidades”, señala la autora, que ya vendió más de 60 mil ejemplares de “Weona, tú podí” en poco más de un año. Y, claro, éste es un libro que invita a las personas a brillar, como filosofía de vida, con unn texto cuidadosamente trabajado para ayudar a la gente. Un regalo ideal para las madres en su día.

Carmen Castillo confiesa que ha vivido a full el éxito de “Weona, tú podí”, su primer libro. Intensamente, como es ella. “Con toda la intensidad que me rodea. Lo he disfrutado porque siento que me lo he ganado, y no sólo yo, sino también todo mi equipo. Han sido años complejos a nivel mundial y, por lo mismo, ser compañía para muchas mujeres me da alegría y me pone el desafío de ir constantemente mejorando en lo que hago y en lo que hacemos. A pesar de disfrutarlo, también ha tenido sus matices. Verme en la adversidad, me ha obligado a reinventarme y a repetirme a mí misma: ‘Weona, tu podí’. Y, aunque a veces no quiera, elijo querer poder.

¿Por qué el título de tu libro?

-El concepto “brilla” llegó a mi vida igual que muchas de las cosas que creí que venían a complicarme un poco. Brillar también es nacer desde la oscuridad y pulir las cosas que sientes que te hunden. Brillar no siempre es estar bien. Es transformar la adversidad a tu favor y este libro es un ejemplo de cómo hacerlo.

Adopté esta palabra cuando muchos haters se reían de mí en Twitter. Yo la verdad no sabía en ese momento que tanta gente se burlaba de mí y me asociaba a este término de manera burlesca. En un principio, debo admitir que me dio pena cuando lo hacían, pero creo que luego me dieron las siguientes ideas que cambiaron mi vida y me hicieron ser la mujer exitosa que soy hoy. ‘Brilla, weona, ¡brilla!’ es parte de ese éxito, y es producto de esos haters y también de quienes siempre me apoyaron.

¿Qué significa para ti “brillar”? ¿Cómo definirías a una “mujer brillante”?

-Brillar es aprender a reconocerte en tus talentos y capacidades, y trabajar para sacar lo mejor de ti, aunque a veces te caigas y quieras mandar todo a la chucha, lo que también está bien y es sano. Es necesario vivir tus procesos.

Una “mujer brillante” es una mujer que sabe lo que vale, que es capaz de ver su vulnerabilidad y de entender que es justamente esa vulnerabilidad la que la hace valiente. Una “mujer brillante” es una mujer que lucha por lograr lo que sueña y que entiende que en toda caída hay un aprendizaje, que las oportunidades llegan muchas veces disfrazadas de fracasos, que lo importante no es siempre poder, sino querer poder.

¿Qué diferencias hay entre este libro y el anterior?

-Este libro es mucho más largo, tiene más de 300 páginas. Creo que la gran diferencia es el momento de vida en el que me encuentro. En este último libro me muestro completamente vulnerable y dispuesta a compartir más de mí.

Para construir algunas partes del libro me asesoré con una sicóloga. También hago referencias a otros autores. Creo que abrirme a otras experiencias y opiniones, habla de lo que estoy viviendo. Espero que mis lectores vean ese crecimiento y vayan creciendo conmigo libro tras libro. ¡Porque vienen más!

¿Cuánto tiempo demoraste en escribir este segundo libro y cuáles fueron los principales desafíos que te impuso esta publicación?

-Este libro lo fui escribiendo de a poco. De hecho, ya iba bastante avanzada en la escritura cuando me enfermé y caí en la UTI por dos semanas, y esto nuevo que me estaba pasando no podía quedar fuera. Así que este proyecto, al igual que yo, fue mutando y cambiando, adaptándose, y por eso encontrarán capítulos donde cuento: “En este momento escribo desde mi cama de hospital”.

Diría que el principal desafío fue enfrentarme a la presión por escribir un libro que fuera tan exitoso como “Weona, tú podí”. La vara quedó bien alta, las cabras me pedían como locas un segundo libro, más largo y, claramente, venía más intenso. Estoy muy orgullosa del resultado.

¿Buscas ampliar tu público lector con este nuevo libro? ¿A quiénes dirías que está dirigido?

-Tengo una comunidad enorme y muy leal que me sigue y me apoya constantemente, las “cabras del shine”, a quienes, por cierto, les dedico un capítulo de este libro. También me encantaría poder llegar a otras mujeres que tal vez no me siguen en redes, pero en quienes puede resonar mi mensaje. “Brilla, weona, ¡brilla!” está dirigido a todas las mujeres, pero también a los hombres que no les interesa encajar con lo que se les enseñó como correcto ni perfecto.

