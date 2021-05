Sara Sofía sigue sin aparecer tras intensas labores por dar con su paradero. Nilson Díaz contó lo que pasó con Sara Sofía a la hora del almuerzo el día de su supuesta muerte

La menor de 23 meses, fue reportada como desaparecida por sus familiares desde el pasado 15 de enero del 2021. La menor vivía con su tía, hermana de su mamá y quien tenía la custodia de la niña.

Pero su madre un día se la llevó y tiempo después apareció diciendo que la menor murió y que la tiró al río Tunjuelito. Sin embargo, después dijo que se la entregó a una persona.

Ante las versiones, los investigadores no han podido establecer qué fue lo que pasó en realidad.

Pero ahora Nilson Díaz excompañero de la madre de Sara Sofía se mantiene en la misma versión de la muerte de la menor. En una declaración dada el pasado viernes en la cárcel Picota, insistió en lo mismo, que la pequeña murió.

Díaz contó que, junto a su pareja, decidieron llevar su cuerpo al río Tunjuelito, donde dijo que lo lanzó en horas de la tarde.

“Sarita no está viva. No la busquen en otro lugar que no sea el caño Tunjuelito, porque allá fue donde la dejé yo mismo”, aseguró.

En el interrogatorio, conocido por SEMANA, Díaz reveló detalles sobre las que habrían sido las últimas horas con vida de la menor, de 2 años de edad.

Nilson Díaz contó lo que pasó con Sara Sofía a la hora del almuerzo el día de su supuesta muerte

Aseguró que Carolina Galván la maltrataba.

“En esos días que estuvo con nosotros la niña no comía bien, solo comía fruta y líquido, chocolate, café, avena, jugo que yo le daba. Carolina, al ver que la niña no pasaba comida, porque la almacenaba en la boca, la maltrataba, le pegaba. La primera vez le dio un correazo en las piernitas a la niña, le daba palmadas en la cola, le daba palmadas en la carita”, dijo Nilson.

Además sobre el día que Sara Sofía habría perdido la vida, fue porque no se quería pasar la comida. Según la SEMANA:

“Le dio una cucharadita de arroz, que Sarita no pasó, y la tenía en la boca…. Carolina le pegó una palmada. Yo le quité la niña, la senté en la cama, le di un poquitico de jugo para que bajara el arroz. Ella bajó el arroz y le di una cucharadita de arroz con lenteja, pero lo mismo, ella no quería bajar la comida”, relató el hombre.

Según Nilson, él tuvo una discusión con Carolina por los golpes que le estaba dando a la menor, incluso dijo que él golpeó a Carolina y acto seguido ella afirmó que iba a llamar a la Policía.

Díaz aseguró que limpió a la niña y posteriormente él, Carolina y la niña junto a otros menores se acostaron en distintas partes de la residencia y él se quedó dormido.

“Como a las dos y media me desperté, recuerdo que todavía estaban dando las noticias. Sarita tenía la cara tapadita, yo se la destapé y ya la niña tenía los labiecitos morados, me asusté tanto, le puse el oído al corazón, le estaba latiendo muy rápido. Después empezó a latir suave, despacio, pero la niña no abría los ojos, no reaccionaba. Yo la cogí, la alcé, le moví los brazos ”, agregó.

Después de eso, Carolina “se puso furiosa, agresiva con la niña” y “le pegó con la correa”. Ante esto él le dio una cachetada a la mujer. Posteriormente, afirmó que Carolina llevó a la menor al baño para limpiarla y ahí la volvió a agredir.

Explicó que posteriormente se acostaron todos a dormir y cuando se despertaron la menor ya estaba sin vida.

Envolvieron el cuerpo de la menor en una manta y decidieron no llamar a la Policía, “Me paré en la alcantarilla, que es de aguas negras que bota el río. Miré a todos los lados, que no hubiera gente, bajé hacia la orilla del río. Ahí había una llanta enterrada, y puse la niña en la orilla al lado de esa llanta, cuando yo la puse la niña flotó, no se hundió, se fue por toda la orilla del río, hacia abajo, iba flotando (…) luego me regresé para la casa”.

Siga a Nueva Mujer en Google News acá.