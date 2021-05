¿Las tomará? Cristián Sánchez revela que ha recibido ofertas para la televisión abierta

A fines del 2019, Cristián Sánchez anunció su salida de la televisión abierta debido a sus intereses por equilibrar otros proyectos con su vida familiar. Y es que el animador tenía una rutina bastante ajetreada en la que incluso llegó a hacer tres programas por día.

“Hubo un tiempo en que me sobrevendí y reventé, estaba haciendo tres programas diarios. Como que todo eso fue muy loco y ahora me estoy preocupando de lo importante, de hacer lo que me gusta, de hacer algo en lo que lo paso bien, donde me siento querido y respetado”, dijo en una oportunidad a La Tercera.

Cristián Sánchez ha recibido ofertas para la televisión

En la actualidad, Cristián Sánchez forma parte del programa Nexo, de ESPN. Se trata de un programa que mezcla la entretención con el deporte y que ya suma cinco temporadas con su conducción.

“Soy parte de un porcentaje menor que trabaja en algo que les gusta. Y en ese sentido, para mí, Nexo ha sido un reencantamiento con mi profesión, con el oficio de comunicar y entretener”, confesó a TiempoX.

El animador asegura que siente el programa como a un hijo. “A los hijos uno los quiere en todas sus formas. Yo nunca he perdido el cariño por el programa“, dijo. Aunque reconoció que ha recibido ofertas para regresar a la televisión abierta.

Cristián Sánchez junto a su equipo de Nexo – Instagram

“He tenido algunas propuestas para volver a la televisión abierta, pero estoy bien así. Así como estoy. Yo empecé a los 19 (años) a trabajar en televisión, o sea, llevo 30 años”, comentó.

“Tomé la decisión de bajarme un poquito de ese tren, de esa locomotora que no para nunca y darme un tiempo para mí. Para estar con mi familia“, agregó, descartando volver a las pantallas de la televisión abierta en lo pronto. “Por ahora estoy bien. Estoy muy bien. Pretendo mantenerme en ese estado. Bajando los ‘flaps‘ y mucho más aterrizado y conectado”, dijo.