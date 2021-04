Madre que recibió ayuda de Farkas enfrenta insólita situación: le subieron el arriendo

Hace unos días se viralizó la historia de una mujer que no despertó a su hijo para sus clases virtuales, por no tener nada para darle de comer. El caso fue dado a conocer por la profesora del niño a través de redes sociales, en donde mostró el mensaje enviado por la vecina de Rancagua.

“Esta es la realidad de Chile. ¡Nuestros niños pasan hambre!“, escribió la docente. “Me levanto con este mensaje de una apoderada que no levantará a su niño para que no pase hambre desde tan temprano”, agregó.

Madre no despertó a su hijo para clases por no tener nada para darle de comer – Instagram

El caso conmovió a un gran número de personas, incluyendo el empresario y filántropo Leonardo Farkas, quien le entregó un aporte monetario de un millón de pesos. Además, la municipalidad de Rancagua se comprometió con ayudar a su familia con el pago de tres meses de arriendo y mercadería.

La mujer contó que le subieron el arriendo

En conversación con Ciudadano ADN, María Pilar Núñez, la madre afectada, se refirió a la ayuda que recibió luego que su caso se hiciera público. “Me dijeron que Farkas me había regalado un millón de pesos. Yo le agradecí. No esperé que alguien tan importante (me hablara)… en una conversación que fue tan ‘inocente’ para avisarle a la tía que el niño no iba a ir a clases“, comentó.

“Me ha servido harto. Ya estoy más tranquila. Se me han acercado otras personas que también están mal y les he regalado mercadería también porque están pasando lo mismo que yo”, agregó. Sin embargo, una insólita situación volvió a preocupar a la familia de María Pilar, y es que la dueña de la propiedad en la que vive le subió el arriendo tras enterarse de la ayuda que recibió.

“La señora dijo que habían personas que pagaban mucho más“, contó, indicando que ahora busca una vivienda que no supere los 160 mil pesos de arriendo, pues la dueña pretende cobrar 200 mil pesos o más.

Pese a la noticia, se mostró agradecida del apoyo que ha recibido. “Antes de la ayuda vivíamos el día a día pensando cómo lo íbamos a hacer para el almuerzo o la once… Los niños no saben y a uno le piden”, dijo.