Hasta hace algunas décadas era impensable sacar la reventa de ropa del escenario underground. Pero la preocupación por el consumo sostenible, por encontrar tesoros en piezas de moda, entre otros factores, han generado que este mercado alcance cuotas billonarias: de hecho, un estudio de ThredUP y GlobalData Retail lanzado a mitad del año pasado, mostraba que este está valuado aproximadamente en 28 mil millones de dólares y se espera que en cinco años alcance los 64 mil millones de dólares. 5 consejos para comprar ropa de segunda mano y no terminar engañado

Pero, ¿qué hacer si estás entusiasmado por comprar una prenda? Puedes ir por ejemplo a sitios web reconocidos en varios idiomas, dependiendo de lo que busques. Ahora bien, para que te cerciores de llevarte algo bueno contactamos a la investigadora y autenticadora de moda Jeniffer Varela, quien nos da algunos tips que te ayuden a encontrar una buena pieza y para que no termines pagando 100 dólares por una camisa de Zara solo porque te la vendió un influencer famoso.

¿Qué prenda se puede denominar vintage?

“La categoría es amplia y laxa. No hay un estándar internacional que lo diga. Anteriormente, en la escena de museos y concilios de diseñadores como el CFDA, decían que la pieza lo era si tenía hasta 20 años, pero esto ya ha ido a 15 años y hay sitios de e-commerce que afirman que una pieza vintage lo es si tiene 10 años de antigüedad. Por eso es tan laxa la palabra. También hay marcas como Diane von Fürstenberg que tienen esa categoría, pero son prendas inspiradas en sus primeras colecciones. Entonces, no es fácil determinarlo”, explica la experta.

“Es un término dejado a discreción de cada marca, pero me guío hasta por 15 años y además, ninguna marca se lo puede apropiar, porque hay marcas con un legado de más años”, afirma.

“Tenemos que elevar el concepto de venta de garaje. Se nos ha dicho muchas veces que por estar en este rubro, la ropa puede estar sucia o rota. Y sí, hay señales de uso, pero no podemos aceptar piezas en mal estado ni merece ser donada. La idea es dar una segunda vida a las piezas que todavía tienen la capacidad de tener una segunda vida, si la merece.” Jeniffer Varela, investigadora- autenticadora de moda.

¿Cuál es la diferencia entre lo vintage y lo retro?

“Hay piezas que tienen inspiración en otras épocas, pero están producidas en esta, es importante hacer esa distinción”, reafirma la experta. Así que probablemente, muchas marcas ‘vintage’ que hacen vestidos rockabilly y similares no tienen una triza del pasado sino en la inspiración.

¿Cuándo adquiere valor una pieza ?

Te preguntarás por qué una pieza Chanel que se puede adquirir aún en una tienda puede valer mucho más en reventa, o por qué ciertas prendas de colecciones limitadas valen mucho más, o incluso, si vas a vender, en qué factores debes fijar el precio o lo fijan los portales. Varela explica que la pieza se desvaloriza dependiendo de quién la haya hecho. “Existen piezas cuyos diseñadores no fueron profetas en su tiempo, por ejemplo y ahora son muy aclamados, o fueron muy aclamados y lo siguen siendo, pero las piezas de su mayor auge son las más deseadas de la marca. Por ejemplo, el Gucci de Tom Ford. Si el Gucci de ahora es deseado y te lo compran al precio que pongas, el de su época como director creativo ( 1994-2004), es muy deseado por coleccionistas y expertos, por su significancia. Pasa lo mismo con las piezas Louis Vuitton de Marc Jacobs o las ediciones que sacan con artistas, con Murakami, con Stephen Sprouse, etc. Ahora bien, el lujo casi siempre se revaloriza o sostiene su valor y tiene más que ver con el legado de la marca como tal o el diseñador a la que esté asociada esa pieza que la marca en sí. Pasa que con los Ferragamos, en reventa no se venden tan bien como en tienda y eso causa desconcierto, simplemente porque no son piezas que estén muy deseadas ahora. También cuenta que el legado sea perdurable, como Chanel, que sigue siendo deseado hoy en día”, afirma.

También ten en cuenta que no es negocio si la pieza es más cara en reventa que en precio original.

¿Cuánto valor puede perder una pieza una vez que la usas?

“Le restas a cualquier pieza el 40%. Pero esta regla casi siempre la aplico para ropa, ready to wear. Cuando se trata de bolsos, cambia todo: si el bolso está vigente aún, si es de una marca de lujo que se venda en tienda más costoso, etc. Pero lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, es que la ropa se desvaloriza. Hay piezas de Chanel de Alta Costura que en tiempos costaban 300 mil dólares y ahora cuestan 80 mil. Porque a diferencia de los bolsos, que se pueden conservarse en condiciones impecables, con la ropa hay muy pocas probabilidades, a menos de que sea nueva, de que tenga señas de uso. La ropa siempre se puede poner a la mitad o al 40% de lo que costó, especialmente si es fast fashion. No tiene sentido comprar en reventa por los mismos precios que una marca de este rubro fija en tienda normalmente”, explica Varela.

¿En qué consiste entonces una buena ganga?

“Es comprar una pieza atemporal a muy buen precio. Por ejemplo, un pantalón de Chanel en 80 dólares. Es una pieza que puedo usar mucho y el valor se acomoda a mi bolsillo por la marca y porque sé que va a ser de buena calidad. Pero también puede ser una camiseta de Forever 21 de hasta tres dólares que me pondré por ejemplo cinco veces si la quiero y si me gusta. El concepto de ganga debe acomodarse a lo que queremos usar y podemos pagar.

Tips para saber si la pieza que compras es auténtica

Jeniffer Varela da algunos consejos al respecto:

-Cada marca tiene sus propias formas de determinar su autenticidad y esto lo hacen especialistas dentro de las mismas.

-Compra mejor en lugares especializados y certificados en el tema para ahorrarte dolores de cabeza.

-Pregunta todo lo que puedas: todos los sitios de reventa en el mundo estarán dispuestos a mandarte todas las fotos necesarias para mostrarte que es un producto real. Compara las fotos ahí con las disponibles en la web.

-Si es muy barato para ser cierto, probablemente la pieza no sea auténtica.

-Mira la calidad: en el caso de los bolsos, sus materiales son de primera calidad, lo mismo que en la ropa, donde estampados, colores y acabados son óptimos, de colores vivos y están en buen estado. También deben informarte del año de la pieza y las condiciones en las que se hizo.