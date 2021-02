No habría sido posible ver avances tecnológicos en cuanto a moda de protección a no ser por la pandemia. No al menos, claro, más allá de sectores de la moda deportiva. 3 innovaciones de moda de protección en Colombiatex 2021

Ahora bien, si se habla de Colombia, el país ha llegado a ser exportador hasta para 52 países, según un informe de Procolombia a mitad del año pasado, de tapabocas y de productos con tela antifluidos.

Sin embargo, se ha avanzado en este terreno. Compañías como Arturo Calle lanzaron el año pasado una colección para hombres y mujeres con tecnología importada.

Ahora bien, ¿qué se está haciendo en Colombia y en otros países cercanos en este terreno? Esto es lo que se mostró en Colombiatex 2021 al respecto.

Cataguases- Dalila Textil (Brasil)

Esta empresa de Minas Gerais, con más de 80 años de historia, aparte de tener incluidos procesos sostenibles en sus telas (al minimizar el uso de agua, entre otros elementos), se unió con Dalila Textil en la aplicación de su Acabado Antiviral, que acaba con virus encapsulados y no encapsulados, factor que hace que este resista desinfectantes y antisépticos, así como la radiación UV.

Lo que hace esta tecnología es romper esa membrana e inhibir la presencia del virus en el tejido a través del bloqueo del mismo en las células huésped . Así, el microorganismo no puede liberar su material genético y esto reduce su capacidad infecciosa.

Pero, ¿cómo hace esto?. Pues, a través de nanopartículas de plata que atraen al virus que bloquean la unión entre este y las sustancias químicas con la célula huésped que le permitirían infectar y reproducirse.

Ahora bien, si se habla del ión de plata, no es peligroso para los seres humanos: de hecho, se usa mucho en otras industrias y es conocido por su efectividad ante las enfermedades de la piel y las bacterias que causan mal olor.

Este también puede ser producido de manera sostenible.

Por otro lado, esta tecnología dura hasta 50 lavadas y ya fue testeada por instituciones científicas.

Vicunha Textil (Brasil)

Especialista sobre todo en dénim, la empresa brasileña se ha volcado en la demanda de la ropa para estar en casa, pero también para fortalecer su segmento de jeans con un acabado textil antiviral y antibacterial.

Por esta razón, eligieron la tecnología suiza HeiQ Viroblock, de la compañía CHT, que combina dos desarrollos: la referida a las sales de plata que usan muchas marcas para inhibir y destruir el virus, y otra que consiste en vesículas grasas, que consiste en eliminar la pared que recubre a los virus envueltos, como el del COVID- 19.

“Las pruebas realizadas en el laboratorio por la innovadora empresa suiza HeiQ, junto con el Instituto Peter Doherty de Infección e Inmunidad en Melbourne, Australia (Instituto Doherty), mostraron que los tejidos analizados tenían una rápida acción antiviral. Los resultados indicaron una reducción del 99,99% en 30 minutos del virus del SARS-CoV-2. Asimismo, las pruebas realizadas por la Prof. Dra. Clarice Weis Arns, del Laboratorio de Virología del Instituto de Biología de la Universidad Estatal de Campinas-UNICAMP en los tejidos de Vicunha, prueban una rápida inactivación viral del 99,9% para los virus del grupo Coronavirus en tan solo 1 minuto de contacto”, le explica a PUBLIMETRO Francisco González, coordinador de moda de la marca.

Por otro lado, estos tejidos tienen resistencia de 30 lavados caseros a una temperatura máxima de 40 grados centígrados.

Lafayette (Colombia)

La compañía colombiana ha especializado sus tecnologías de protección en varias categorías: +Antiviral, +Antimicrobial, +Antibacterial, +Antifluido y +Cloro-resistencia.

Su último desarrollo lo importaron de Suiza, al igual que compañías de países cercanos. En este caso, también están usando la tecnología HeiQ-VBlock, de la compañía suiza HeiQ Materials AG, cuyo mecanismo para destruir los virus se llama Universal V-Safe, que como se explicó en el caso de Vicunha Textil, usa las partículas de plata y la destrucción de la membrana que envuelve el virus para bloquearlo y eliminarlo.

Este textil, usado anteriormente en prendas deportivas, ahora se enmarca para prendas de uso cotidiano y está probado y gestionado por la compañía, que desea ampliar su gama de posibilidades en productos de moda con este desarrollo.

“Lafayette cuenta con un laboratorio de calidad donde prueba que todas las tecnologías responden a las necesidades del mercado. Gestionamos estos avances en investigación para desarrollar tecnologías para cubrir necesidades de los consumidores. Justamente esta tecnología es la única que ha respondido de manera adecuada ante los virus de envoltura como el Covid-19 en un 99,99%. Y más allá de esta certificación estamos trabajando para que nosotros mismos podamos gestionarla. Y esta tecnología es la más reveladora y de valor agregado en el desarrollo textil”, le explica a PUBLIMETRO Naydú Serrato, directora de comunicaciones corporativas de la marca.

Además, esta tela cumple con el estándar OEKO-Tex Estándar 100, que le garantiza a usted, como usuario, que la tela es segura al entrar en contacto con su piel.

Tenga en cuenta que…

Si llega a comprar una prenda con estas tecnologías, eso no lo exime de no tomar todas las medidas de bioseguridad. Al usar una pieza sin ella, según la OMS, el virus puede estar en esta hasta 2 días.