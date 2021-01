Nueva Mujer Ecuador inicia el 2021 con su especial de Mindfulness

Nueva Mujer Ecuador #31 llega con su especial de Mindfulness y como portada tiene a la terapeuta holística Fernanda Gómez Estrada con quien dialogamos acerca de su estilo de vida impulsado por la conexión entre mente, cuerpo y alma. Ella nos comparte varios pensamientos de cómo lograr estar en sintonía con nosotros mismos y canañizar nuestros pensamientos y energía del día a día.

"Sin importar el orden no hay un solo ser humano que pueda vivir sin una de estas tres cosas: Salud, dinero y amor. Durante la historia de la humanidad la salud, el dinero y el amor han sido como el eslabón perdido de nuestras vidas. Alguna vez te has peguntado ¿por qué nos cuesta tanto encontrar el equilibrio entre estas tres cosas?

Más de una vez he escuchado a cientos de pacientes decirme "no se puede tener todo en la vida". Durante toda mi carrera he podido aprender y enseñar a través de la experiencia, más de 10 años en este camino me han dejado grandes lecciones. Quiero compartir contigo algunas de ellas, me di cuenta que el dinero no compra el amor, que de amor no se vive, que la salud no tiene precio, y que la verdadera felicidad viene del equilibrio de las tres cosas. Alguien rico sin salud es pobre, alguien pobre con mucho amor sigue siendo pobre, y alguien con mucho dinero pero sin tener con quien compartirlo es aún más pobre que los dos ejemplos anteriores", dice Fernanda Gómez.

Aquí también podrás aprender sobre el yoga kundalini, una práctica que te beneficiará a conocer tu respiración y lo importante para aplicarla en tus actividades diarias, guiadas por nuestra maestra yogui Sahiba.

Y como si fuera poco, te presentamos a Sofy Padilla, quien nos habla acerca de cómo despertar tu sensualidad y empoderarte a través del baile. Sin duda, te encantará saber más del movimiento de tu cuerpo y disfrutar de la música.

Descubre el mensaje inspirador de la película "Soul" de Disney+, que acaparó la atención de quienes la vieron en este mes. Y acompáñalas con varias opciones de colaciones ricas y nutritivas que te dejamos en esta edición. Esto y más en Nueva Mujer Ecuador.

