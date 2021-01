Este año, debido a la pandemia del coronavirus, uno de los eventos emblemáticos de la moda mundial se realizó en versión digital. Si bien las piezas presentadas las podrán adquirir algunos pocos, el formato en el que han sido presentadas la mayoría de ellas- fashion films- permiten soñar a los amantes de la moda y la belleza. 5 colecciones destacadas de la Semana de la Alta Costura de París

Estas son las colecciones más destacadas.

Schiaparelli

Daniel Roseberry ha sabido homenajear más allá de la literalidad, el legado de Elsa Schiaparelli. En su tercera colección para la casa, vuelve a enfocarse en la joyería y en la exploración de siluetas y materiales para jugar con las formas envolventes del cuerpo, tomando como punto de partida el surrealismo statement que ha sido insignia de la casa en toda su historia. Y le ha funcionado: de hecho, piezas de joyería como las gafas en formas de ojo ya se han agotado en preorder.

El diseñador experimentó con tafetán, con cuero moldeado y, a su vez, la joyería, afirmó , es un complemento y homenaje a la fundadora, así como un perfecto complemento a las siluetas presentadas, que se crean desde las orejas hasta los pies, por ejemplo, o desde las formas primarias del cuerpo.

Iris Van Herpen

La diseñadora holandesa ha basado su trabajo en experimentar con materiales y siluetas, así como explorar en ellas las formas de la naturaleza. En esta ocasión, en su colección “Roots of Rebirth”, explora el imperio de los hongos y micelios, así como las formas de la maleza. La creadora se basó en el libro del científico Merlin Sheldrake, “Entangled Life”, donde muestra cómo estos organismos son los conectores primarios de la naturaleza y sustento de los ecosistemas.

Van Herpen también explora sus formas de conexión y su inteligencia en 21 looks, creados a través de cortes de láser, raíces bordadas a mano y seda de caoba plisada a mano. También se crearon dos coronas cinéticas en colaboración con Casey Curran, que cambian sutilmente de silueta. Igualmente, la diseñadora también usó tela reciclada hecha de desechos marinos por Parley for the Oceans, que imprimió en teselados trilaterales que se mezclan sutilmente con la piel.

Dior

En un fashion film de ensueño, la casa francesa homenajea la afición al tarot de su creador en una paleta llena de dorados y ocres mostrados en jacquards y otras elaboraciones a través de siluetas medievales, que reinterpreta de forma contemporánea.

Maria Grazia Chiuri afirma que estas formas remiten a una familiaridad y seguridad ontológica hacia el pasado, más aún en un futuro lleno de incertidumbre. El video fue dirigido por Matteo Garrone, quien también hizo el fashion film de la casa para la temporada pasada.

Giambattista Valli

El diseñador italiano concibe el trabajo artesanal a través de los volúmenes, sello insignia de su marca y entiende cada pieza como una escultura. Así, creó varios looks donde se explora este elemento a través del degradé, el corte al biés y también exploró materiales como el tafetán.

Esos looks también los complementó con voluminosos estilismos inspirados en Marisa Berenson y Benedetta Barzini, en los años 60, que se complementaron con un bailarín de ballet para complementar su universo estético. Estos looks fueron presentados en un fashion film con locaciones en Sevilla, y cuya intención, afirma el creador, fue crear una conversación entre los espacios y la ropa, así como en la transculturalidad.

Valentino

Pierpaolo Piccioli se basó en el ritual y en el tiempo para crear piezas valiosas y atemporales, dando valor a técnicas clásicas y al trabajo manual en piezas statement de colores vibrantes, exploradas en siluetas que son base para trabajos más elaborados en cuanto a materiales y exploraciones de formas.

En esta ocasión también presentó modelos masculinos dentro del desfile , para presentar piezas genderless y de paso, mostró la compleja elaboración de las piezas sobre el cuerpo humano.

