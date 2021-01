Vanessa de la Torre hace días no aparecía en redes.

Vanessa de la Torre confesó que tiene covid y denunció la mala atención de su EPS

Por eso muchos de sus seguidores le escribían constantemente dónde estaba.

Ahora se conoció por medio de Twitter que la periodista está atravesando por la covid-19.

Y es que la reconocida guinista, preguntó si alguien ha sido llamado por contacto de covid.

Ante esto Vanessa respondió con una contundente frase:

‘Tengo covid y no he podido decirlo en CoronaApp’ fueron sus palabras.

Incluso manifestó que se cansó de hablar con una máquina en su EPS.

Nop. Es más: tengo covid y no he podido decirlo en la corona app porque no existe esa opción. Y en la eps @GRUPOSURA nunca me contestaron y me aburrí de hablar con la máquina. Tal vez no estoy en las estadísticas. ¿Cuántos igual?

— Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) January 22, 2021