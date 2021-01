Coronavirus: Alberto Fernánez se aplicó la vacuna rusa Sputnik V

Alberto Fernández tras la confirmación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), cumplió la promesa que había hecho y se aplicó la vacuna Sputnik V.

El presidente, había afirmado, que sería uno de los primeros en probar Sputnik V para iniciar la campaña de vacunación por toda Argentina.

Además, hizo una publicación en su cuenta de Twitter.

"Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud por su humilde compromiso. Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hagámoslo", tuiteó.

El presidente, aplicándose la vacuna rusa. - Instagram

Fernández, quien recién cumplió 61 años, hizo saber públicamente su intención e incluso mandó a hacerse enviar un lote a la Residencia de Olivos del primer envío, el que llegó a fines de diciembre.

En una rueda de prensa con periodistas acreditados de la Casa Rosada, el mandatario había sido preguntado si efectivamente se iba a vacunar.

“Por supuesto, pero no quiero que después me digan que por mi culpa hubo algún personal de la salud al que yo le quité la oportunidad de hacerlo”, aclaró.

Respecto a las críticas comentó que se basaban "en palos porque bogas, pagos porque no bogas".

No obstante, cuando Vladimir Putin dijo en la conferencia de prensa anual que realiza en Moscú que aún no se la había aplicado porque no estaba autorizada para mayores de 60 años, el operativo en Argentina se detuvo momentáneamente.

Pese a que había cierta desconfianza en algunos sectores, una fuente oficial del Gobierno aseguró que "es una campaña comercial, con ribetes políticos".

"Nosotros cumplimos con la palabra presidencial, empezamos a vacunar en diciembre, como se había anticipado", agregó.

Argentina se convirtió en el primer país de América Latina que aprobó e inició la vacunación contra el COVID-19 usando la vacuna rusa en mayores de 60 años, luego de que ANMAT oficializara la recomendación que estipula la Ley 27.573 para las aprobación de emergencia frente a la pandemia.

