Melania Trump se va de la Casa Blanca como vino: blindada en marcas de lujo- ninguna estadounidense- y por supuesto, marcando distancias con su elegancia y sobriedad. El último look de Melania Trump como primera dama genera burlas y críticas

La ex primera dama lució hoy un look de negro total. Este color, luctuoso, ha generado muchas burlas y suspicacias.

Esto ha dado pie incluso para memes.

Pero lo que más se le ha criticado a Trump, sin duda, es que no eligió, a diferencia de su sucesora, marca estadounidense alguna.

De hecho, Vanessa Friedman, editora de Estilo de The New York Times, muestra que usó Chanel, Dolce & Gabbana, Louboutin y Birkin, tal y como lo hizo en cuatro años de mandato.

Fittingly, Melania Trump departs her role as first lady of the United States in all black and her favorite brands — not a single American name among them: Jacket by Chanel; dress by Dolce & Gabbana; shoes by Christian Louboutin. pic.twitter.com/vLxEqOYmZX

— Vanessa Friedman (@VVFriedman) January 20, 2021